Nem állt le a vármegyében a kézilabda élet nyáron sem, a strandokon régi hagyománya van már annak, hogy a helyi sportemberek a homokban gyűrjék egymást kedvenc sportágukban. A korábbi évek szervező munkája igen profi volt, ennek köszönhetően a csapatok létszáma is folyamatosan nőtt. Megjelent az igény a szervezett bajnokságra is, ami mellé a helyi szövetség is örömmel állt oda.

Kiskunmajsa lesz a döntő helyszíne

Fotó: Járdi Ádám

– Ez egy amatőr strandkézilabda szerveződés, és azt tudni kell, hogy a megyénkben igen sok tornát rendeznek. Tiszakécskén, Kunfehértón és Soltvadkerten is népszerű a sportág. Utóbbi helyszínen tavaly rendezték a tizedik KuPi Kupát, és a szövetséggel akkor már támogattuk is a rendezvényt. Ahogy haladtak az évek, egyre több és több csapat nevezett ezekre a tornákra, így felmerült annak az igénye is, hogy egy amatőr bajnokságot hozzunk létre. Demeter Ádám és Nagy Gábor szervezőkkel egyeztettünk ennek a lehetőségeiről, majd végül a szövetséggel az ügy mellé álltunk. Tavaly októberben meg is alakult a strandkézilabda bizottságunkat, aminek Juhász Sándor, a Jonathermál Gyórgyfürdő ügyvezetője lett az elnöke – tekintett vissza a kezdetekre Járdi Ádám, a Bács-Kiskun Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke.

Több helyszínen gyűjthették idén is a pontokat a csapatok, melynek tétje az volt, hogy bejussanak a kiskunmajsai nyolcas döntőbe, ahol a férfi és a női csapatok is harcba szállhatnak a végső sikerért. A szervezők a kitartásért és a lelkesedésért cserébe, a fináléra már nevezési díjat sem kérttek, elismerve ezzel a csapatok teljesítményét.

Kiskunmajsa lesz a finálé helyszíne

– Idén három pontszerző fordulót hirdettünk meg, ezeknek helyszíne Soltvadkert, Kunfehértó és Berekfürdő volt. A csapatok itt gyűjthettek pontokat, harmincnál is több női és férfi együttes nevezett és indult. A mezőnyből a legjobb nyolc-nyolc együttes lehet ott Kiskunmajsán a záró rendezvényen, melyet most hétvégén rendezünk. A csapatokat azzal is igyekeztünk elismerni, hogy míg az eddigi fordulókra volt nevezési díj is, ide már nem, ez egyfajta hála is részünkről az egész nyáron át kitartó aktivitásukért is. A rendezési költségeket itt mi álljuk.