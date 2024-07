– Ahogyan Parti Gyula szakmai vezetőnk is nyilatkozta korábban, eredmény szempontjából nem úgy sikerült az előző szezonunk második fele, ahogyan azt elterveztük – kezdte visszatekintését a KLC vezetőedzője, Márton Pál. – Több oka is volt az eredménytelenségünknek, és ezek a holtszezonra is hatással voltak. Ennek következtében a játékoskeret változott, több futballistánk eligazolt, az ő karrierjükhöz sok sikert kívánunk a továbbiakban – mondta Márton Pál a keretet érintő változásokról.

A fiatalos lendület lehet a KLC erénye az idényben is a vármegyei élvonalban

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Távozott a keretből Kormos Dávid, Balázs Emil, Bessenyei Rajmond, Récsei Péter, Major Dávid, Márki Bence, illetve Szabó Szabolcs. A jövőben a fiatalokra még nagyobb szerep hárul, ennek megfelelően rutint kell még szereznie a játékosoknak a felnőttmezőnyben.

– A rutinosabb játékosok közül igazoltak el többen, így természetesen sokkal nagyobb teher lesz azokon a fiatalokon, akiket az elmúlt hónapokban elkezdtünk beépíteni a felnőttkeretbe. Többen mély vízbe lesznek dobva, de biztos vagyok benne, hogy megoldják a feladatukat.

A keretnek érkezői is lesznek, nevesítésre azonban még nem került sor esetükben. Egy dolog biztos, az új játékosok is az utánpótlásból érkeznek a klubhoz, néhányan házon belül, néhányan pedig a KTE Labdarúgó Akadémiától.

– Az U19-es csapatunkból, illetve a KTE LA U19-ből is három-három kiöregedett játékos csatlakozott felnőttkeretünkhöz, valamint Szombathelyről, az Illés Akadémiáról is visszajött hozzánk egy tehetséges labdarúgó. Remélem, hogy az a nagy mennyiségű és intenzitású munka, amit ezekkel a fiatalokkal bele tudunk rakni a csapatba, a következő szezonban jobb eredményeket hoz – nyilatkozta a jövővel kapcsolatban Márton Pál, aki azt is hozzátette, hogy terhet továbbra sem tesznek a játékosok vállára eredményesség terén, de szeretnének valamelyest előrébb lépni az előző idényhez képest. A Kecskeméti LC a legutóbbi kiírásban a 13. helyen zárt a bajnokságban 27 megszerzett ponttal.

A vármegyei I. osztályban szereplő gárda a héten meg is kezdte a felkészülését a következő idényre. A játékosok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába az első perctől kezdve. A nyári program egyelőre még tervezés alatt áll, az első edzőmérkőzés időpontja viszont már megvan: július 31-én a Cegléddel találkozik a Kecskeméti LC, mely a Pest vármegyei I. osztályra készül.