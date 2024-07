Kazai Istvánnak az idén valóra vált az az álma, ami nagyon sok más ultrafutó számára is az álmok netovábbja, indulhat az idei Spartathlonon. A Spartathlont, az ultrafutás legendás királykategóriáját szeptember 28–29-én rendezik, természetesen Görögországban. Emiatt alakult úgy, hogy a negyvenöt éves ultrafutó számára az idén mindössze a felkészülés egy állomása lett az Ultrabalaton, ahogy a felkészülés állomását képezi a Korinthosz verseny is, amelynek a keretében Bajáról Szekszárdra indul a hosszú távok szerelmeseinek a zöme.

Kazai István és kísérete az Ulrabalatonon. Balról: Vujovich Zoltán, Dr Garay Gézáné, Kazai Benett, Székely Lóránd, Kazai István, Kriminál István, Kazai-FArkas Emese, Toldi Miklós Dániel, Kazai Laura, Urbán József

– Az idén biztosan nagyon sokan ott lesznek, hiszen az idén az utolsó alkalommal rendezik meg ezt a versenyt – mutatja be a viadalt Kazai. – Amely nem kis kihívás, az első 81 kilométere tulajdonképpen a Spartathlon első 81 kilométerét másolja. Ilyen tekintetben is kiváló számomra a felkészüléshez is.

Kazai István a 2024-es Ultrabalatont 24 óra 43 perc 22 másodperc alatt teljesítette, és ezzel az eredménnyel a férfi egyéni indulók kategóriájában a 38. helyen végzett. Aki figyelte a futó közösségi médiás bejelentkezéseit, amelyek nem sokkal a kora reggeli rajt után megkezdődtek és másfél óránként rendszeresen visszatértek, annak az a benyomása támadt, hogy ez nem is egy komoly fizikai kihívás, hanem inkább egy kedélyes baráti délután, amely inkább emlékeztet a Tour de France párizsi befutójára, amikor már pezsgőspohárral a kezükben tekernek a sztárok, mint a Tour de France útvonalán évről évre váltogatott magasabb, meredekebb hegyi szakaszokra.

Arra a kérdésre, hogy ez a látszat csalóka volt-e, elmondta, hogy a verseny elején egyáltalán nem.

– Remekül indult a verseny, és ez így is tűnt rendjén valónak, hiszen az idei évben az Ultrabalatonra való felkészülésem szerencsére zökkenőmentes volt. Gondolok itt a fizikai felkészülésre is, vagyis jól sikerült az időzítésem, és nyugodtan mondhatom, hogy csúcsformába kerültem a rajtra. És gondolok arra is, hogy a megannyi szervezési feladatot, amely egy ilyen versenyen való elindulással jár, szintén hiánytalanul megoldottuk. Összejött, összeállt minden, aminek ilyenkor a verseny rajtjára össze kell állnia. Megvolt a megfelelő szállás, megérkezett a család minden tagja, mindenki időben ott tudott lenni, ahol lennie kellett, megvoltak a kísérők, egyszóval összeállt a csapat, összeállt a stáb. Minden flottul és időben ment. Bizakodóak voltunk, előzőleg úgy volt, hogy szinte végig esik majd a verseny alatt, végül aztán kegyes volt az ég, és az elején szép derült időben rajtolhattunk el. Az első bő hatvan kilométeren kiváló időnk volt, nem volt túl meleg, igaz, a páratartalom egy kissé magas volt, de egyébként ideálisak voltak a körülmények, jól elfutogattunk. Egy kicsit persze izzadtunk a páratartalom miatt, de bizakodó és vidám volt a hangulat. És akkor hatvanhárom kilométernél elkapott minket egy óriási felhőszakadás, ami nem is csak két percig tartott. Az egy csapásra izgalmassá, és jóval keményebbé tette a versenyt. Jó egy órán át szakadó esőben futott a mezőny, csicsogott a cipőnk a víztől. Az első etapon a feleségem, Emese volt a kísérőm, ő hetvenhat kilométerig kísért. (Később pedig a verseny utolsó szakaszában vette át újra a kísérést.) Ő is belekerült tehát ebbe a hatalmas viharba, de nagyon jól bírta, akárcsak a mezőny. Egy óra elteltével aztán elállt az eső, és futottunk tovább, de közben reszkettünk, mint a kocsonya, mert nagyon hideg volt. Csurom vizesen értünk el Keszthelyig, ott aztán végre elállt az eső. Ott ettünk, én is bekaptam két pohár forró erőlevest, mit mondjak, az ott akkor nagyon jólesett. Megannyi frissítőpont van a pálya mentén, közülük kettő van olyan, ahol erőlevest is adnak, mind a két helyen kétszer két pohárral megittam. Az létkérdés ilyenkor, hihetetlenül feltölti az embert energiával, ha fogyaszthat egy kis finom, sós, meleg erőlevest, különösen egy ilyen kiadós zuhé után. Aztán ahogy a rövid feltöltekezés után elindultunk, rögtön azonnal újra leszakadt az ég, de akkor már rövidebb ideig zuhogott. Akkor már leértünk a déli partra, és miután újra elállt az eső, újra jó hangulatban futottunk, viszont nekem nagyon elkezdett fájni a lábam. Attól, hogy elállt az eső, a cipőm még továbbra is csurom víz maradt. Már korábban is malmoztam azon, hogy talán cserélni kéne, de halasztgattam a cipőcserét, és aztán a végén csak száz kilométer környékén döntöttem úgy, hogy muszáj lesz száraz cipőt venni. Utólag nem is értem, miért nem cseréltem le hetvenhatnál, teljesen felesleges volt, pontosabban hiba volt ezt a cserét halasztgatni. Száznál ugyanis már éreztem, hogy fáj a lábam. Megálltunk, lábtörlés, zoknicsere, cipőcsere, ez ha későn is jött, azért feldobott. Ráadásul mindjárt a cipőcsere után is kellemes meglepetés ért. Eljött biztatni a főnököm is, Papp Zsolt, akinek nagyon sokat köszönhetek. Jómagam hálózatépítőként dolgozom az ő cégénél, a Sencord Kft.-nél. Akárcsak tavaly, ezúttal is hozott palacsintát is, és futott is mellettem egy picit. Ezzel nagy löketet adott, amivel szárnyaltam 120 kilométerig. Ekkorra tizenkét óra telt el a rajt óta, és jó volt az átlagtempóm, 6 perc/kilométer. Viszont innen kezdett nehezedni a verseny! Jöttek szépen, lassan a frissítési problémák, amik később visszaütöttek. Mi tagadás, elkövettem egy-két hibát! A koffeinzseléből túl sokat fogyasztottam, de olyan szinten túl sokat, hogy gyakorlatilag összehoztam magamnak ott menet közben egy akut koffeinmérgezést. Jó sok kólát is ittam, és a zselék tetejébe még egy koffeinampullát is nyomta este, és emiatt százhatvanöt és százkilencven kilométer közt nagyon erős hullámvölgybe kerültem, majdhogynem holtpontra, a koffeintúladagolás miatt. Rendkívül komoly problémákat okozott, így azt az egyébként is nehéz szakaszt még nehezebbé tettem a magam számára. Akkor már sötét volt, hányinger jött rám a koffeinmérgezés miatt, tízpercenként kellett vizelnem, viszont hiába ittam elég vizet, a dehidratáltság miatt hányinger gyötört. Működött a vesém, éreztem, hogy átmegy rajtam a víz, de csak átment, nem volt hidratáló hatású. Éjjel váltotta le a feleségemet kísérőként a Kecskemétről érkező Székely Loránd és Kriminál István ultrafutó társaim, ők próbálták helyrehozni azt, amit ilyenkor nagyon nehéz. Reggel három óra tájban újból érkezett a feleségem, Emese, ő aztán alaposan helyre rakott. Amikor ő a kísérő, nem ismer kíméletet, mellette nem nagyon lehet sétálni, lébecolni. A táv azon szakaszában beszélni én már nem nagyon bírok, sokszor nehéz meghallanom, megértenem, felfognom, amit nekem mondanak, de a felségem azért képes áthatolni a kimerültség falán. Százkilencvenig néha sétáltam is, muszáj volt, máshogy nem ment volna, de aztán százkilencven után újra elkezdtem folyamatosan futni. Egyszóval az utolsó tizenöt kilométerre újra összekaptam magam, és akkor a célig már végig futva mentem. Nem is igen volt más választásom, leállni többé nem mertem, mert úgy voltam vele, hogy akkor lehet, hogy többé nem bírok már elindulni. És akkor végül beértem. Másnap reggel.

Ráadásul a nehézségek dacára másfél órával jobb időt ért el, mint a 2023-as Ultrabalatonon.

– Másfél órával gyorsabb volt a tempóm, mint tavaly. Nehézségek persze tavaly is voltak, akkor a bokám okozott nehézséget. Verseny közben egy tobozon megbotlottam, a bokám aztán fokozatosan feldagadt, az nehezítette meg a tavalyi futást. Az idén pedig az elkalkulált frissítés okozta a legnagyobb nehézséget. Röviden összegezve: az idén gyorsabb voltam, mint tavaly, viszont jóval szenvedősebb volt a vége.