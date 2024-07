Ahhoz, hogy valaki a Spar­tathlonon induljon, természetesen szükség van rengeteg munkára, de a munkán felül versenyeken való teljesítésre, és adott esetben még szerencsére is.

– A Spartathlonra bárki az utcáról nem tévedhet be. Már magához a nevezéshez is szükség van kvalifikációra. A szervezők előre megadják, hogy milyen versenyeket fogadnak el kvalifikációs versenynek, és egy adott versenyen konkrét távokon megadott időeredményeket követelnek meg ahhoz, hogy valaki egyáltalán nevezhessen. Kvalifikálni kétféleképpen lehet. Be lehet kerülni a Spartathlon mezőnyébe egyenes ágon, ha piszok gyors az ember, azaz kiváló futó, született tehetség. Mondok egy példát. Férfiaknál, aki a százötven kilométert tizenkét óra alatt megteszi, az automatikusan kvalifikálja magát a Spartathlonra. Akkor sorsolás nélkül kerül be a magyar csapatba. A magyar küldöttség huszonöt főből áll, és az idei évben tizenkét olyan futó volt, aki a saját, kiemelkedő eredményei jogán biztosította a helyét a magyar válogatottkeretben. A fennmaradó tizenhárom helyre pedig jóval többen jelentkeztek, így a fennmaradó tizenhárom helyről sorsolás dönt. Én sorsolással biztosítottam a helyemet. A sorsolásos kvalifikációhoz szükséges versenyem már tavaly megvolt, az Ultrabalatonon és a Korinthoszon is kvalifikációt érő teljesítményt nyújtottam. De mivel az elitbe nem bírtam bekerülni, Fortuna segítsége is kellett ahhoz, hogy bekerüljek a magyarországi huszonöt fős keretbe. A verseny szep­tember 28–29-én lesz, szombat–vasárnap. Szombaton reggel lesz a rajt Athénban, az Akropolisz lábánál, reggel hat órakor. Azt követően harminchat óránk van arra, hogy eljussunk a Korinthoszi-csatornán keresztül Spártába, a Leónidasz-szobor lábához. Az edzésmunka jelentősen nem változik, de ez persze szintes verseny, azaz vannak jelentős szintkülönbségek, ráadásul az a jellemző, hogy igen meleg van ezen a versenyen. Görögországban szeptember végén sem ritka a 35 fok vagy az annál is melegebb. A páratartalom is magasabb, mint nálunk. A szintkülönbség miatt a versenyt megelőző időszakban hetente két dombos edzést is tartok majd. A felkészülés során fokozatosan emeljük majd az edzésadagomat, részt veszek még felkészülési versenyeken is. Július 13-ra be van írva sima edzésnek a 70 kilométer a Tisza-tó körül, augusztus 17-én pedig elindulok a Korinthosz nyolcvanegy kilométeren. Ezek most a felkészülést szolgálják. Lesz majd részem csúcsterhelésben is, amikor öt napon egymás után öt maratont lefutok. Másfél éve már van egyébként edzőm, Csernus Csaba segítségével készülök. Négyhetes ciklusokban edzünk, ami növekvő terhelés mellett három hét kemény edzés és utána egy lazább pihenő hetet foglal magában. Akkor már az lesz a cél, hogy regenerálódjon a szervezet a legnagyobb kihívás előtt.

Kazai Istvánnak a Spar­tathlonra való kijutással az álma már teljesült, a célja pedig az, hogy becsülettel teljesítse a távot.

– A Spartathlont mi, ultrafutók a sportág olimpiájának, királykategóriájának, a legnagyobb presztízzsel bíró eseményének tekintjük. Ennek megfelelően nagy is a túljelentkezés, ahogy utaltam rá, nehéz bekerülni, és maga a verseny is roppant nagy kihívás. Vannak egyébként időtartam és távolság tekintetében ennél hosszabb versenyek is, hatnaposak meg ezer kilométeresek, az ultrafutásnak mégis a Spartathlon a királykategóriája. Nagy álmom volt ide kijutni, de ez azért még, hogy sikerült, önmagában kevés. Ott, a versenyen is teljesíteni kell, mivel Magyarországot is képviselem, így saját magam felé az a minimális követelmény, hogy végig kell futni a versenyt. Nagy érdeklődést vált ki ez az esemény, nagyon sokan kíváncsiak rá, nagyon sokan kísérik figyelemmel itthonról is és a helyszínen is, szeretnék jól szerepelni, szeretném megállni a helyem a sportág ünnepén. Én évek óta azzal kelek, fekszek, hogy meg akarom fogni Leónidasz lábát. Nagyon sokat álmodtam erről a dologról, már-már életcélnak számított az utóbbi években, hogy ez a vágyam teljesüljön. Azon leszek, hogy így legyen. Mindent elkövetek ennek érdekében, hogy összejöjjön a régóta áhított randevú a híres görög történelmi személyiség szobrával.