– Amikor a nyári felkészülésünket lekötjük, mindig a terhelésnek megfelelően is keresünk az adott erősségű ellenfelet, most ehhez utaznunk kellett, hogy ilyennel találkozhassunk, de hát ez a profi futball velejárója – indokolta a mérkőzés előtt az ellenfélválasztást és a helyszínt Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője. – Tudjuk, hogy az Al-Arabi komoly játékerőt képviselő csapat, nagyszerű futballistákkal. Ezzel együtt külön az ellenfélre nem készülünk, de a csapatjátékunkban azokat az alap dolgokat, amiket a negyedik hét közepén már elvárunk, szeretnénk viszontlátni. Kétszer 50 perces meccsre kerül sor a tervek szerint, a szombatra tervezett két mérkőzés pedig azt a célt szolgálja, hogy mindenki 90 percet futballozhasson. A saját játékunkra törekszünk, azon belül is a négy fázisára, a támadásra, a labdaszerzésre, illetve a két átmenetre – jelentette ki a mester.

Fotó: Nyiray András

Az első húsz percben tapogatózó játék jellemezte a találkozót, egyik csapat sem tudott komoly veszélyt kialakítani. Az ivószünet előtt Lukács előtt adódott ziccer, de éles szögből leadott lövését kiütötte a kapus. Az ivószünet után egyértelműen a hírös városiak jöttek vissza frissebben a pályára. A 32. percben előbb Pálinkás fejesét védte bravúrral a katari portás, majd Leoni kapáslövése ment csak kevéssel fölé. A 34. percben Banó-Szabó tűzött rá egy szabadrúgást 20 méterről, ezt a bal sarok elől piszkálta ki a hálóőr. Két perccel később szép összjáték után lőhetett 16 méterről Kovács Barnabás, de néhány centiméterrel eltévesztette a bal felső sarkot, majd a szünet előtt Banó-Szabó próbálkozott még egyszer, akkor sem hiányzott sok a gólhoz.

A szünetben majdnem sort cserélt Szabó István, sok fiatal állt be, ebben a szakaszban újra a mezőnyjáték dominált. Az Al-Arabi két szabadrúgással próbálkozhatott, de ezek nem okoztak veszélyt Kersák kapujára. A félidő közepéhez közeledve újra adódtak kecskeméti lehetőségek. A 71. percben Zeke beadása után Zsótér érkezett, de rosszul találta el a labdát, így az a kapusé lett. Három perccel később Májer húzott befelé balról, 17 méterről lőtt is, de ez a kísérlet is a kapus kezében halt el. A 75. percben az első katari helyzetből gól született, egy felívelt labdára jól indult el támadójuk, eltolta a kifutó Kersák mellett, majd az üres kapuba passzolt, 1-0. A hajrában nagy erőket mozgósítottak a lila-fehérek az egyenlítésért, erre meg is volt a sanszuk. Két veszélyes szöglet is bezúdult a katari kapu elé. Előbb a vonalról vágták ki egy veszélyes fejest követően a labdát a védők, majd a lefújás előtt közvetlenül Szabó fejelt centikkel fölé, így maradt az 1-0.