A csapat a huszonnyolc mérkőzésből tizenegyet megnyert, ugyanennyit elveszített, és hat alkalommal döntetlent játszott. A csapat egész éves teljesítményét Kohány Balázs vezetőedző értékelte.

Nagy volt az öröm a kalocsai öltözőben a Kiskunfélegyháza legyőzése után

Fotó: Anda Kalocsa FC



– Egy évvel ezelőtt, a nyáron az volt a célunk, hogy az előző évekhez képest kicsit megerősítsük a csapatot. Az anyagi háttér stabilizálódott, ennek ellenére a célunk továbbra is az volt, hogy kalocsai vagy környékbeli fiatalokból építsük fel a csapatot. Így is alakítottuk ki a keretünket. Azt gondolom, hogy az őszi szezonnal nagyjából elégedettek lehetünk. Tavasszal az volt a célunk, hogy legalább ugyanannyi pontot gyűjtsünk, mint az ősszel és próbáljunk a tabella első felében végezni. A tél folyamán sikerült erősítenünk, mert Foktőről hárman is hozzánk igazoltak. De azért voltak érzékeny távozóink is, mert az eddigi házi gólkirályunk, Varga Stefánó nem vállalta a tavaszt, Lakatos-Lengyel Márton pedig külföldre távozott.

A tavasszal kapcsolatban vegyes érzései voltak Kohány Balázsnak.

– Miután viszonylag jól kezdtük ezt az idényt, utána viszont volt egy hullámvölgyünk, amit a végére nagyjából sikerült kiegyenesíteni, mert otthon a Kiskunfélegyházát, majd pedig a dobogóért küzdő Soltvadkertet is sikerült legyőzni. Kiharcoltuk a Magyar Kupában a főtáblára való jutást. Ettől függetlenül többet vártam volna a tavasztól. Bár azt is el kell mondani, hogy minőségben szűkebb a keretünk, ami meg is látszott a bajnokság közepén, amikor eltiltások és sérülések miatt egy-két alapemberünk kiesett. Összességében azért nem lehetünk elégedetlenek, minimális pontok hiányoztak csak annak érdekében, hogy a bajnokság első felében végezzünk. A hatodik helyezett Harta és mi közöttünk, akik kilencedikek lettünk, csak két pont volt a különbség. Így azt lehet mondani, hogy szoros volt a középmezőny.

A vezetőedző néhány játékost kiemelt a keretből, és a szurkolókról is pozitívan beszélt.

– A csapatnak a legnagyobb problémája talán az, hogy nincsen igazi vezéregyénisége. A keret kilencven százaléka huszonöt év alatti. A Tóth testvérek, Levente és Kristóf jó teljesítményt nyújtottak egész szezonban, de Tamás Benjamint is ide sorolnám, aki a védelem oszlopa volt. Őket tudnám kiemelni, valamint Török Márkot, aki télen érkezett hozzánk a vármegyei másodosztályban szereplő Foktőből, aki végig alapembere volt a csapatnak és nagyon jó teljesítményt nyújtott. A szurkolókra nem panaszkodhatunk, mert a vármegyei első osztályú csapatok között, nézőszámban az elejéhez tartozunk. A törzsközösségünk kitart mellettünk, ott van minden mérkőzésen. Persze, ha szomszédvári rangadók vannak, akkor több néző is szurkol a csapatnak. Számítunk rájuk és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő bajnokságban is kitartanak mellettünk. A nézőknek is szimpatikus az, hogy a pályán csak szinte helyi játékosokkal találkozhatnak, mindenki ismer mindenkit. Ezt szeretnénk a jövőben is folytatni.