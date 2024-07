Az aranyéremért folytatott, végig kiélezett csatában végül a második helyre futott be a Helvécia a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. Adódik a kérdés, hogy vajon tudnak-e örülni az ezüstéremnek. Hiszen a csapat többször állt az élen is a tavasz folyamán, ám rendre botlott, és olyankor rögtön visszaelőzött a későbbi bajnok Ladánybene. Ráadásul az utolsó fordulóban is volt még olyan pillanat, amikor a Helvécia állt az élen.

A Helvécia gárdája a tavaszi, Ladánybene elleni rangadó előtt.

Fotó: Vincze Miklós

– Mindenképpen sikerként éljük meg az elért második helyezést, mivel elég régen nem sikerült már odaérünk a dobogóra – jelentette ki Timár Zoltán, a csapat vezetőedzője. – A saját kezünkben volt a sorsunk, így nem okolhatunk mást. Ősszel, az első három fordulóban pontot se szereztünk, talán ott ment el a bajnoki cím. Ha ott csak néhány ponttal többet szerzünk, lehet, hogy odaérhettünk volna az első helyre. Viszont a 4. forduló után már csak egyetlen vereséget szenvedtünk el, Jakabszállástól, ami azért megsüvegelendő teljesítmény. Talán ezért is a hazai Jakabszállás elleni vereség a legfájóbb, ugyanakkor el kell ismerni, hogy egyébként volt több olyan meccs is, amikor nekünk volt szerencsénk, így hát a dolog valahogy kiegyenlítődik.

A bajnok Ladánybene följebb lépett a másodosztályba, a Helvécia marad a harmadik ligában.

– Egyelőre nem tervezzük, hogy magasabb osztályban szerepeljünk. Igen nagy a különbség a vármegye kettő és a vármegye három között. Bár az utánpótláshátterünk meglenne a magasabb osztályhoz. Ráadásul egy összetartó, jó közösség a miénk. Kor szerint nagyon vegyes az összetétel nálunk, tizenhéttől hetvenévesig vannak játékosaink, és félő, hogy ez egy magasabb osztályú szereplés miatt felbomlana, és ezzel együtt a kedv és a lelkesedés is alábbhagyna. Láttunk effajta negatív példákat a közelmúltban más csapatoknál. Így egyelőre inkább maradunk. A keretben kisebb változások várhatóak, de nem jelentősek. Nálunk nem is nagyon divat csak úgy abbahagyni.

A házi gólkirály Szabó Gábor lett 34 góllal, a második helyen pedig Csorba Sándor végzett, 22 góllal.

Gólokban és gólérzékeny játékosokban tehát nem volt hiány. – Minden csapat örülne akár egy hasonló gólzsáknak is, a mi csapatunkban szerencsére két ilyen játékos is szerepel. Szabó Gábor sokáig versenyben volt a gólkirályi címért is, ugyanakkor ez nem írta nála fölül a csapat érdekét, hiszen a bajnokság végén többször is kiszolgálta társait, a gólkirályi címet nem szem előtt ­tartva.