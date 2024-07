Szabó István, a KTE vezetőedzője (sapkában) instrukciókat ad.

Fotó: Nyitray András

– A harmadik hét a legnehezebb időszaka a felkészülésünknek talán, ez jelenleg meg is látszik, hiszen akadnak játékosok, akiknek kisebb problémáik vannak – jelentette ki a mérkőzés előtt Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. - Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben senkinek sem kockáztatjuk meg egy edzőmeccsen a játékát, nehogy komolyabb baj legyen belőle. A terhelés itt már szinte maximális, ebből kifolyólag itt-ott előjönnek fájdalmak. Ezúttal 60 percet határoztunk meg a játékosoknak, egy kifejezetten erős csapat ellen. A Rukh az ukrán bajnokságban a hatodik helyen végzett, a játékosai fiatalok, gyorsak és szenvedélyesek. Jó erőfelmérő lesz ez számunkra, és ahogy mindig, úgy most is több célja van ennek az edzőmeccsnek. Nekünk a fizikális rész még mindig az első, ezt szolgálja a 60 perces terhelés, illetve vannak taktikai elemek is, amiket gyakorolni akarunk. Elsősorban a támadás és a védekezés az a fázis, amire nagyobb hangsúlyt fektettünk. Ebben benne van az is, hogyha ránk kényszeríti ellenfelünk az akaratát, akkor megfelelő zónában hogyan védekezzünk. Támadásban szeretnénk felépíteni a játékot, áttörni a védelmi vonalakat. Az majd kiderül, hogy mennyi erőnk lesz ehhez, mert ebben az időszakban ez nem könnyű dolog. Én azt kértem a játékosoktól, hogy tegyék oda magukat, illetve a taktikának megfelelően működjenek együtt a pályán – jelentette ki.

A Rukh az előző idényben - egy dinamikus fejlődés eddigi legkiemelkedőbb sikereként – a hatodik helyen végzett a bajnokságában. A klub 2014-ben indult el felfelé, az amatőr ligából (negyedosztály) startolva 2020-ban feljutott az élvonalba. Az első években rendre a 10-11. helyen végzett a csapat, de a mögöttünk hagyott idényben eddigi legjobb szereplésüket produkálták. Vitalij Ponomarjov gárdája alapvetően hazai játékosokra épít, büszkék akadémiájukra is, a keretük tele van húszas éveik elején járó labdarúgókkal. A csapat rutinját néhány légiós adja, brazil, francia és afrikai labdarúgóik is vannak.

Kecskeméti részről a találkozón Varga, Lukács, Derekas, Helmich, Zeke, Molnár és Banó-Szabó sem lépett pályára kisebb problémák miatt, ennek ellenére a terveknek megfelelően kétszer hatvan perces találkozót vívott a két csapat. Jól kezdtek a lila-fehérek, mindjárt az elején több hírös városi lövést volt kénytelen blokkolni az ukrán védelem, majd az 5. percben a Rukh is próbálkozott egy távoli kísérlettel. Az első húsz perc mezőnyjátékot hozott, a 24. percben Zsótér ját legközelebb a gólhoz, szabadrúgásból centiméterekkel tekert a bal felső sarok mellé. A 29. percben szép akció végén Májer lövése kijött a kapusról, a kipattanót pedig Szűcs fölé bombázta. Májer három perccel később újra lőtt, ezúttal sem tudott túljárni a kapus eszén. A 40. percben egy helyezkedési hibát követően ziccerbe került a Rukh, amit gólra is váltottak az ukránok, 1-0. Hamar jött viszont az egyenlítés, öt percre rá Májer és Kovács játszott össze, utóbbi beadását Pálinkás pörgette a léc alá, 1-1. Kovács ezután két fejessel is jelentkezett, de nem ért célt, közvetlenül a szünet előtt azonban kitűnően tekert a hosszúra egy szögletet, amit Katona fejelt a rövid sarokba, 1-2.