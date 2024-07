Kellemes gondot jelent a Sugó-partján, hogy egyelőre úgy fest, hogy jóval több az érkező, mint a távozó.

A bajai csapat az első edzésen, sapkában a vezetőedző, Koch Tamás.

Fotó: Pulai Zsóka

– Nálunk folytatja ősztől Bálity Martin , aki Bácsalmásról igazolt hozzánk, Szádeczky Zalán, aki Balástyáról, és Farkas András, aki Bátaszékről érkezett – sorolta az érkezőket a vezetőedző, Koch Tamás. – Már velünk készül Nasz Balázs is, aki a tavalyi évben a Nemesnádudvar mestereként ért el a csapatával kitűnő eredményt a másodosztályban. Érkezik egy kontingens a LUA Bajától is, azok a fiatalok, akik az utánpótlás korosztályból már kiöregedtek. S. Nagy Szabolcs, Rockenstein Erik, Vincze László, Szűcs Bence, Kincse Levente, Magdali Ákos, Fehérváry Tamás és Major Péter érkezik tehát hozzánk. Varga Stefano is megfordult már edzésen nálunk, de az ő szereplése még kérdéses. Távopzó ugyanakkor csak egy van, Schaffer Ádám a Nemesnádudvarban folytatja – jelentette ki a mester.

Július 25 és augusztus 17 között öt hazai felészülési meccset terveznek, az ellenfelek: Véménd (július 25., 18 óra), Tolna (július 27., 10 óra), Jánoshalma (augusztus 7., 18 óra), Perbál (augusztus 10.), Mohács (augusztus 17., 10 óra). Idegenbe kétszer utaznak, július 31-én Bátaszékre, augusztus 3-án pedig Dusnokra.