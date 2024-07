Van, aki szekszárdi, de itt nyaralnak a szülőkkel. Olyan táborozó is csatlakozott, aki korábban Baján élt, de már Ausztriába költöztek, a nyarat viszont itt tölti a nagymamánál. A környező falvakból is többen jelentkeztek, de vannak visszatérő vendégek is.

Immár tizedik éve gyermekek eveznek egy héten át a festői Sugovicán

Fotó: Márton Anna

– A Kajak-kenu ház segítségével lehetőségük van táboroztatni gyermeket nyáron. Sajnos az edzések most szünetelnek, de nagyon szeretnénk újraéleszteni a vízi életet, hogy a Kajak-kenu házban élet legyen és a gyerekek jöhessenek edzeni. Évente általában egyszer szervezünk ilyen evezős tábort, mert a vízállás nem mindig kedvező nekünk, de általában júliusban egy hetet táboroztatunk – mondta hírportálunknak Péter Szandra.

Vízbiztos fiatalokat fogadtak a táborba harmadikostól nyolcadikosig, de idén többen voltak alsósok. Egyetlen feltétel volt, hogy tudjanak úszni a jelentkezők. Fontos szempont volt az is, hogy szeressék a vizet, ne féljenek tőle. Egész nap kinti programokat szerveznek a táborozó gyermekeknek.