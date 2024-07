Deák Zalán is nyilatkozott a magyar bajnoki címe után. – Nem én voltam az esélyes, hanem Ilovszky Dominik, de ő egy héttel az országos bajnokság előtt eltörte a kezét. Ezek után arra gondoltam, hogy így bármi megtörténhet majd a döntőben. Az előfutam után már éreztem azt, hogy ebben benne lehet akár az aranyérem is. Kétszáz méteren is hasonló gondolatok jártak a fejemben, már ami a helyezést illeti, de ott kettőt kellett futni, ami a négyszázasoknak kedvezett, nem pedig nekem. Kifáradtam a végére, de szerencsére így is dobogó lett belőle, amivel elégedett vagyok.

Deák Zalán szerint most fizikálisan jobban sikerült a felkészülése, mint egy évvel korábban, ami sokat nyomott a latba, illetve technikailag is tudott fejlődni. – A szezon elején még kicsit döcög a dolog, de a versenyhez közeledve, maximálisan oda tudom tenni magam a feladathoz. Ilyenkor nagyon csőlátásom van és csak arra koncentrálok, hogy megoldjam azt, amit kell. A magyar férfi mezőny nem gyenge, rajtam kívül is vannak még olyan sprinterek, akik meghatározó szerepet töltenek be a magyar atlétika rövid távú futásaiban. Mind száz, mind pedig kétszáz méteren egyéni csúcsot futottam, ami szerintem már bennem volt.