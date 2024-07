A 208 centiméteres center kosaras családból származó, 1988-as születésű Csorvási Kecskeméten született és kezdte karrierjét, fiatalon az Egyesült Államokban is pallérozódhatott. Tartalmas pályafutása során megfordult ezt követően Sopronban, Szegeden, Fehérváron, Körmenden és Kaposváron is. 450-nél is több A-csoportos mérkőzésen lépett pályára, emellett a magyar válogatott mezét is többször magára ölthette. Az előző idényben Cegléden játszott, ahol az NB I/B-ben bronzéremhez segítette a Piros csoportban a gárdát. A statisztikák alapján a mezőny 11. legjobbja volt, dobott pontokban, lepattanókban és blokkok tekintetében is az élmezőnyhöz tartozott.

Csorvási Milán gyakorlatilag hazatért

Fotó: Lang Róbert

A nagykőrösi klub előszeretettel foglalkoztat kecskeméti kötődésű játékosokat, így Csorvási Milán számára nem lesz ismeretlen a közeg. A klubnál egyébként hosszú távon is számítanak a játékosra, nem csak a pályán, hanem azok kívül a stáb tagjaként, illetve utánpótlás edzőként is, hogy tapasztalatát átadhassa a fiataloknak.