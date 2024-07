A kecskeméti Utánpótlás Futball Club az idén is részt vett az ország alighanem legrangosabb nyári kispályás tornáján, a Kaminokupa Balatontour állomásán. Ezt a tornát július 13-án rendezték meg, a viadalon negyvennyolc csapat mérte össze a tudását. A hírös városi UFC-t a G jelű csoportba sorsolták. Ebben a csoportban a nagy meleg ellenére szoros, küzdelmes mérkőzések zajlottak és az UFC végül 7 ponttal csoportelsőként végzett.

A bronérmes UFC. Álló sor, balról: Baglyas Mátyás, Guóth Máté, Beregszászi Béla, Torbavecz József, Marozsi Gábor, Kákonyi Olivér. Elöl: Dudás Dániel, Fodor Dániel, Csőszi Attila, Móra Viktor, Andrásy Balázs.

Fotó: Krix Tímea

– A legjobb 16-ba jutásért a Pontrablók csapatát sikerült felül múlnunk 4-0 arányban, ezen a mérkőzésen egykori edzőnk, Torbavecz József is fontos találatot szerzett – tekintett vissza az egyenes kieséses szakaszra Andrásy Balázs, a csapat kapusa, csapatkapitánya. – Ezután a Hasszán gárdája következett, őket 3-0-ra sikerült felülmúlni. Ezután a negyeddöntőbe és az elődöntőbe kerülésért vívott mérkőzésen is büntető párbaj döntött. Az előbbiben mellénk állt a szerencsére, az elődöntőben viszont már nem, így az elődöntőből a későbbi győztes Maxim zrt. csapata jutott a döntőbe, mi pedig a bronzéremért játszhattunk. A bronzmeccsen nem született gól, így a döntés ismét a 7 méteresekre maradt, ebből mi kerültünk ki győztesnek, és így első ízben sikerült éremmel hazatérnünk a Balatontour tornáról – nyilatkozta Andrásy Balázs, akit a torna legjobb kapusának is megválasztottak, egyébként aligha vitatható módon, hiszen az egész nap folyamán, vagyis az összes mérkőzésen mindössze egyetlen egy gólt kapott.

– Ez a csapat lényegében egy gyerekkori barátokat tömörítő brigád, amely a ScoreGoal NB III.-as futsalcsapatának a magját is adja – mutatta be a brigádot Marozsi Gábor, az egyik játékos. – Tizenegy éve jártunk először a balatoni tornán, és azóta minden évben visszaatérünk, évről-évre egyre nagyobb rutinnal és eredményességgel. Nagyon örülünk, hogy most először sikerült éremmel hazatérnünk – jelentette ki Marozsi Gábor.