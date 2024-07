Ha nem is minden csapat mögött áll ma már egy Minarik Ede a legendás „mert kell egy csapat, kell” jelszóval, hiszen van számlálhatatlan olyan gárda, amely évtizedek óta halad már az útján, az új kezdeményezések mögé azonban rendre kell egy Minarik Ede, legyen szó bármilyen csapatsportágról. Amikor annak a nyomába eredtünk, hogy hogyan is alakult meg a közelmúltban a bajai amerikai futball csapat, a Baja Raiders, a szálak Alex Glavocevichez vezettek, akiről hamar kiderült, hogy rá száz százalékig illik a Minarik Ede minősítés, hiszen amikor az iránt érdeklődtünk, hogy milyen minőségben dolgozik a bajai csapat mellett, nem győzte sorolni a posztjait.

Kovács Joel (42) szereli a a futójátékost, Horváth Zoltánt (28)

Fotó: Pulai Zsóka

A tevékenységi körét tekintve illik rá a klubelnok, a szóvívó, a sajtós, a szakosztályelnök, a szakosztályvezető vagy akár a szakmai igazgató kvalifikáció is, azt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem egyedül az övé az érdem atekintetben, hogy egyáltalán létezik a Baja Raiders, hiszen szüksége is van segítségre, és van is bőven olyan, akitől az megkapja.

– Egy ember nem is győzné ezeket feladatokat – jelentette ki Alex Glavocevic –, annál is inkább, mert az amerikai foci esetében az egyik legösszetettebb csapatsportágról beszélünk. Így aztán a csapat elindításához, fenntartásához kell nem kevés háttér, rutin és tapasztalat, amit szerencsére nekem az elmúlt tizenöt év alatt sikerült összeszednem. Rögös úton jutottam el idáig, játékosként két országban és annál is több csapatban is megfordultam. Szerepeltem az osztrák és a magyar bajnokságban, megfordultam a szerb ligában. A legnagyobb hatással rám a Székesfehérvár Enthroners csapatánál megteremtett háttér volt, és az, ahogyan azt a klubot felépítették és működtették minőségi magyar és amerikai edzők, játékosok.

A Baja Raiders ült 2022 tavaszán indult el, és ez már a második kísérlet a tojáslabda-foci bajai meghonosításra.

– 2013-ban volt már egy próbálkozás, de akkor még nem állt készen sem a város, sem a vonzáskörzete az amerikai futballra, így aztán egy év működés után feloszlott a társaság - utalt az első próbálkozásra. – Azt azonban már az a kísérlet is megmutatta, hogy volna igény az amerikai focira a Sugó-partján. És hogy miért most indult el újra, 2022-ben ez az egyesület? Ez tulajdonképpen a véletlen műve, amit az én sérülésem okozott. Ennek következtében rengeteg időm szabadult fel, azaz lehetőségem nyílt kamatoztatni a korábban összegyűjtött tapasztalataimat, és a felszabadult energiáimat a legnagyobb örömmel fordítottam az amerikai foci Sugó-parti meghonosítására.