Ifjúsági női kategóriában Koller Kamilla, junior férfi korosztályban Csilics Márk és utánpótlás 2 férfi csapatban a Csilics Márk, Czigány Bánk és Negele László összeállítású trió jóvoltából egyaránt országos bajnokok lettek. A Mogyi SE közösségi oldalán számolt be a bajai triatlonosok kitűnő sikereiről.

Több bajnoki címet is hazahoztak a bajai triatlonisták Veresegyházáról

Forrás: Mogyi Se Facebook oldala

Mint írják, újonctól veteránig minden versenyzőnek az adott korosztály számára kijelölt távot kellet leúsznia a veresegyházi Pamut-tóban, majd pedig minél gyorsabban futócipőt húzva letudnia a második számot a környező fenyves erdőben.

„A délelőtt az utánpótlás 1 korosztályoké volt, ahol újonc 1, újonc 2, gyermek és serdülő kategóriában is érdekeltek voltunk, összesen 12 versenyzővel. Közülük a serdülő lányoknál és az újonc 2 fiúknál is ki tudtunk állítani csapatot, ami azt jelenti, hogy három mogyis versenyző is indult az egyéni versenyben. A serdülő lányoknál a Török Míra, Engler Imola, Balogh Nóra alkotta trió 5. helyezést szerzett, míg a Mándity Vince, Meskó-Trapl Zsigmond és Szabó Kevin összeállítású csapatunk 6. lett. Délután már mindenki az 1000 méter úszás és 5 kilométer futás távon indult. Két futamot rendeztek, egyet a férfiaknak és egyet a nőknek. Így egyszerre zajlott a verseny az abszolút és korosztályos egyéni helyezésekért, valamint a három legjobb eredményből számolt egyesületi csapatversenyért” – fogalmaztak a bejegyzésben.

A mogyis fiúk nem titkolt szándéka a csapat első helyezés megszerzése volt. Ezt végül magabiztos versenyzéssel, több,mint két perces összesített előnnyel sikerült megszerezniük. „Köszönhető ez annak, hogy az úszás során mindhárom fiú az élmezőnyben foglalt helyet, ahonnan Csilics Márk az abszolút 2. és junior 1. helyre futott fel, míg Czigány Bánk az abszolút 6. és junior 2. helyezést szerezte meg. Tőlük nem sokkal lemaradva Negele László is erősen kivette a részét a csapat eredményből, 7. helyezést szerzett a juniorok között. A női futamban Koller Kamilla és Koller Száva képviselte a mogyis színeket. A lányoknak sikerült átmenteniük a tiszaújvárosi junior Európa-kupán mutatott jó formát. Kamilla az úszáson az abszolút ötödik helyről egy remek futással az abszolút 3. helyre ért fel, ami egyben ifjúsági országos bajnoki címet is jelentett számára. Száva pedig az előkelő 7. helyezést szerezte meg ugyan ebben a kategóriában” – olvasható a bejegyzésben.