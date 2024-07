Talán a legpesszimistább bácsalmási szurkolók sem gondoltak arra, hogy a csapatuk a vármegyei első osztályú bajnokság végén a táblázat utolsó helyét foglalja el, pedig így történt. A csapat mindössze három találkozót nyert meg, négyszer döntetlent játszott, huszonegy alkalommal hagyta el vesztesként a pályát. A huszonkilenc lőtt gól mellett nyolcvankilencet kaptak. A történtekről Schneider István számolt be.

Patócs Benjamin (labdával) a Bácsalmás bajai mérkőzésén

Fotó: Szentirmay Tamás

– Az elmúlt nyáron több meghatározó játékosunk, különböző okok miatt, abbahagyta a futballt, de olyan is volt, aki eligazolt más egyesülethez. Próbáltunk helyettük hasonló képességű játékosokat igazolni, de ez csak részben sikerült. Lipták Ákos ugyanis munkahelyi elfoglaltsága miatt kiesett, illetve főleg ősszel, de tavasszal is sok sérültünk volt, mondta a technikai vezető. – Nálunk mindig az volt az alapelv, hogy a saját nevelésű fiatalokat előtérbe helyezzük, és minél több bácsalmási és környékbeli fiatalt be tudjunk építeni a csapatba. Sajnos nagyon sok mérkőzésen a rutintalanság, a fiatalkornak a vehemenciája azt eredményezte, hogy büntetőket ítéltek ellenünk. A vármegyei első osztályban több olyan csatár is van, akik kihasználták az egyéni hibáinkat. A télen próbáltunk még erősíteni, ami össze is jött, és egy jó felkészülést abszolváltunk. Akkor semmi nem mutatott arra, hogy nem fogunk előre lépni, mind játékban, mind helyezésben. Ez nem történt meg az első pár fordulóban, és ugyanoda jutottunk, mint ősszel, hogy csak a fiataljainkra lehetett számítani. Teslic Igor nem tudta tovább vállalni az edzői feladatokat, pedig ő is megtett mindent azért, hogy előrébb lépjünk. És nem az ő szakmai tudása miatt tartottunk ott, ahol a tabellán álltunk. Arra gondolt, hogy ha lemond, akkor egy más edző impulzust adhat a csapatnak. Ez be is jött egy kicsit, mert volt két győztes mérkőzésünk. Utána azonban döntő pillanatokban nem tudtuk megoldani a feladatainkat. Rudics János és Börcsök Márk vállalták fel az edzői feladatokat. Arra nem is gondoltunk, hogy vidékről hozunk edzőt, ezt a saját berkeinken belül oldottuk meg. A tapasztaltabb játékosoknak, mint például Snyehola Ákos, voltak jó mérkőzései, és korát meghazudtoló módon hozzátette azt, amit tudott, de neki is voltak gyengébb meccsei.