– Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre jobban amortizálódik az asztalitenisz sportág hazánkban. Az egyesületek forráshiánnyal küszködnek, a gyermekeknek számos más lehetőség, sportág kínálkozik. Nagy múltú klubok szűntek meg, mint például a Budapesti Spartacus, a Postás, a Statisztika. Ennek okán nagy öröm, ha olyan kis egyesületek fenn tudnak maradni, mint a kerekegyházi, ahol a fejlődés, a továbblépés szándéka is megvan. Terveinkben szerepel, hogy egy közös projekt keretében elindítsuk a Kecskeméten már működő iskola programunkat. Ziegler-Németh Ferenc festőművész, aki két éve csatlakozott a kerekegyházi pingpongosokhoz, pár hónapja jelezte felém, szándékát, mely szerint, a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójával Gyurkovics Balázsnéval azt tűzték ki célul, hogy az intézménybe járó gyerekeknek is elindulhasson az asztalitenisz sportág megismertetése és oktatása. Kezdeményezését a város polgármestere dr. Kelemen Márk is pozitívan fogadta. Ugyancsak a támogatásáról biztosított minket Zsikla Imre vállalkozó. A megyeszékely több iskolájában évek óta működű programunkhoz hasonlóan Kerekegyházán is szakedző irányításával nyerhetnek majd bepillantást a sportágba a gyermekek – mondta el hírportálunk érdeklődésére Szabó Krisztián.

A kerekegyházi Benkő Máté a Top 8 legjobbja Benkő Máté (Kerekegyházi SE) jó pilótához méltóan az első helyre kormányozta saját magát, hiszen mindössze egyszer szenvedett vereséget. Ő nyerte a legtöbb meccset, így nem volt kérdéses az első díj. A második helyen Pásti Mihály (Kalocsai ATE) végzett, a dobogó harmadik fokára Suba Zoltán (Bácsalmási PVSE) versenyzője állhatott fel. A negyedeik Reibl László (Kerekegyházi SE), az ötödik, Jakubik István (Kerekegyházi SE), a hatodik Szilágyi András (Kerekegyházi SE), a hetedik Rogács Attila (Kalocsai ATE), míg a nyolcadik ifj. Zentay Tamás (Bácsalmás PVSE) lett. A díjakat Szabó Krisztián, a Kecskeméti Spartacus vezetőedzője adta át, aki ezután meglepetésként egy rövid, három nyert pontig tartó meccset játszott a verseny győztesével, azaz Benkő Mátéval.