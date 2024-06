A rekkenő hőség sem tudta megakadályozni a versenyzőket abban, hogy megmutassák gördeszkás tudásukat egymás előtt.

Versenyeztek és jótékonykodtak a gördeszkások

Fotó: Szentirmay Tamás

A helyieken kívül érkeztek deszkások Szentesről, Mezőkövesdről, de még Siófokról is. A versenyt szombaton ebéd után kezdték el, és egészen estig, természetesen kisebb pihenőkkel folytatták. A fiúk különböző nehézségű trükköket hajtottak végre egyéniben, de versenyeztek csapatban is. A csapat tagokat úgy osztották szét, hogy eldobták a deszkájukat, és azok kerültek egy csapatba, akiknek a kerekére esett a deszkájuk. Akiknek nem, azok a másik csapatba jutottak. Azért, ha nem volt egyenlő, akkor az egyikből át mentek a másikba. Ennél a feladatnál mindenki mutatott egy trükköt, amit a többieknek meg kellett csinálni.

A Skateparkba kihoztak egy olyan kerekesszéket is, amit mozgásukban korlátozottak használnak. Közöttük nem volt sérült személy, de ezt a járművet is felhasználták arra, hogy különböző trükköket hajtsanak végre vele, de át is ugrották.

Gál Balázs főszervező komoly feladatot is teljesített. Tizenöt lapot ugrott át, ami 3,3 méter hosszú volt. De egy szintén hosszú, több mint egy méter magas tárgyat is sikerült átugrania. A versenyzőket saját tudásuk és teljesítményük alapján díjazták. Részvételi díj nem volt, de tartós élelmiszereket gyűjtöttek, a helyi fogyatékkal élő személyek nappali intézmény klubtagjai számára.