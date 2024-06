A vármegyei harmadosztályú bajnokság északi csoportja az egyetlen olyan csoport Bács-Kiskun vármegyében, amelyben még nyílt a versenyfutás bajnoki címért, igaz, mostanra már csak két bajnokaspiráns maradt, a Ladánybenei LC és a Helvéciai SE. A Ladánybene a Tiszaug vendége volt, és miután a bajnoki címet illetően a Ladánybenének már a saját kezében van a sorsa, nem is bíztak semmit a véletlenre. A találkozón Faragó Bence nyitott egy mesterhármassal, a 41. percben így már 0-3 volt az állás, de az első játékrész hajrájában a benei gólzsák, Spiegelberger Tamás is góllal jelezte, hogy a pályán van. A második játékrész Lantos Henrik találatával indult, majd vendégrészről Faragó Bence hintett egy újabb klasszikus mesterhármast, azaz ezen a találkozón összesen hat gólt szerzett. A hazaiak Lovas Kristóf és Békési Tibor révén alakították 2-8-ra az eredményt.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A 2. helyen álló Helvécia a Pálmonostorát fogadta, a helvéciai zöld-sárgák is hamar jelezték, hogy nem hajlandók lemondani a bajnoki cím esélyéről. A 28. percre már 4-0 arányban vezetett Timár Zoltán csapata, a második félidőben pedig még háromszor talált be a Helvécia.

A 3. helyen álló Katonatelep a Kerekegyháza vendége volt. Ritka mozgalmas, gólokban gazdag meccset vívott a két csapat, a kilenc gól ráadásul nem is egyoldalúan terhelte a kapukat, hanem a lehető legszorosabb elosztásban. Gyors vendégvezetést követően a Kerek a 26. percre 2-1-re fordított. A Katonatelep a 47. percre már újra visszavette a vezetést, a 78. percben azonban már újra 4-3 volt az állás a hazaiak javára. A hajrá aztán a vendégeknek sikerült, Gogolák Milán öngóljával előbb egyenlítettek, majd Sándor Tamás révén a 86. percben a győztes gólt is megszerezték. Fennállásának a legnagyobb sikerét érte el ezzel a nem is olyan régen, 2019-ben alakult Katonatelepi SE, hiszen első alkalommal sikerült a gárdának érmet szereznie.

Az SC Hírös-Ép II. biztos győzelmet aratott a Tiszaalpár vendéglátójaként, így tartja a negyedik helyet, de még nem szerezte meg. Üldözi ugyanis a Tiszasas, amely a tavasz egyik meglepetéscsapata, a Jakabszállás vendégeként aratott 2-0-ás győzelmet. A Vasutas SK 4-2 arányban győzte le a Bugacot, már 3-0-ra is vezetett a hazai gárda, 3-1-es félidőt követően alakult ki a 4-2-es végeredmény.