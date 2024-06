Az U17-es csapatról így vélekedik a ScoreGoal trénere:

A ScoreGoal fiataljai becsülettel dolgoztak

– Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk a végső helyezésünkkel figyelembe véve a körülményeket. Sok sérülés és betegség hátráltatott minket az év folyamán, ami sokszor ahhoz vezetett, hogy a kispadunk meglehetősen rövid volt. Ennek ellenére az aktuális fordulókban pályára lépett játékosok mindig a maximumot próbálták magukból kihozni. Gyakori volt, hogy a küzdés jó eredménnyel párosult. Edzésen begyakorolt variációk visszaköszöntek a pályán, rögzített szituációkból sokszor be tudtunk találni. Kisebb szerencsével és nagyobb odafigyeléssel még a dobogóhoz is odaférkőzhettünk volna, de ahhoz még többet kell dolgozni. Egyénileg is előre tudtunk lépni, ugyanis ebből a korosztályból is kértek fel játékosokat a felnőtt csapat edzéseire, meccseire. Köszönöm az egész éves munkát!

Az idősebb korosztály számára is jár a dicséret Móra Viktor szerint:

– Az első fordulóban szeptemberben az idei bajnok Veszprémet tudtuk 6:0-ra verni idegenben. Akkor azt hihettük, hogy ez egy rendkívüli szezon lehet. Aztán szembesültünk azzal a ténnyel, hogy ebben a korosztályban más nagypályás csapatoknál is igényt tartanak az alapembereinkre, így nagyban ki voltunk téve annak, hogy milyen összeállításban megyünk bele az aktuális fordulókba. Szereztünk extra győzelmeket top csapatok ellen, és hullajtottunk pontokat már félig megnyert találkozókon. Tanultunk ebből a szezonból is. Azok a játékosok, akik a felnőtt csapatnál edződtek hétről hétre, vezéregyéniségek voltak az U19-nél, és jó úton vannak, hogy a most ezüstérmet szerzett felnőtt csapatunk még hasznosabb tagjai legyenek a jövőben. Köszönöm az egész éves munkát!