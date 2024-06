A hamarosan 20 esztendős hálóőr számára nem lesz teljesen ismeretlen a közeg Kecskeméten, hiszen Kajtár Mátyással és Haásszal Benjáminnal már az U19-es válogatottból ismerik egymást. Az Aramis SE-ből a hírös városba igazoló játékos 2+1 éves szerződést írt alá az ezüstérmes SG Kecskemét Futsallal.

Fotó: ScoreGoal Kecskemét

Már egészen fiatalon, 7-8 éves korában elkezdte a futsallal való ismerkedést Csikós Erik Dunakeszin. Ezt követően a Rubeola FC Csömörhöz igazolt, majd az előző szezonban már a Budaörs hálóját védte az NB I-ben. Az U19-es korosztályos futsal-válogatottban már 15 alkalommal ölthette magára a címeres mezt eddig pályafutása során az ifjú hálóőr. Csikós motiváltan várja a közös munkát, hiszen a bajnokság egyik legjobb csapatánál folytathatja.

– Örülök, hogy egy kiváló csapathoz igazolhattam Kecskemétre. Ez egy újabb fontos mérföldkő a pályafutásomban, hiszen a legjobb gárdák között van a Scoregoal a magyar bajnokságban. A későbbiekben szeretnék a Neumann János Egyetemre járni, ezért is volt kézenfekvő, hogy igent mondjak a kék oroszlánok megkeresésére. Minden tőlem telhetőt megteszek majd azért, hogy fejlődjek, és kivívjam a szakmai stáb és a szurkolók bizalmát. Nagyon várom már, hogy megkezdjük a közös munkát a többiekkel júliusban – nyilatkozta Csikós Erik.

Eddig nem volt nagy mozgás a ScoreGoal körül

A fiatal portás megszerzésére mindenképpen szüksége volt a Kecskemétnek, hiszen Rigó László bejelentette visszavonulását az előző idény végén. A rutinos hálóőr mellett Krajcsi Bence védte még a történelmi sikerrel záruló évben a ScoreGoal kapuját.

A kecskemétieknél egyelőre több mozgásról nem is számoltak be, a kapus poszton volt egy-egy távozó és érkező, persze hamarosan újabb bejelentések is elképzelhetőek.