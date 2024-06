A Hír FM podcast beszélgetésében S. Juhász Attila elmondta, elégedett az edzők hozzáállásával és munkájával, melynek alapja továbbra is az náluk, hogy minél több gyermek érkezzen örömmel a KLC edzéseire. A sportvezető hozzátette, a férfi szakág mellett dinamikusan fejlődik a leány szakág is, hiszen egyre több tehetségre figyelnek fel országos szinten is.

S. Juhász Attila a KLC évzáróján

Fotó: KLC

A korosztályos és felnőtt csapatok továbbra is szép létszámmal működnek, az óvodai programtól a veteránokig nagyjából 500 fővel dolgoznak a KLC edzői folyamatosan.