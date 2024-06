A délelőtt folyamán bemutató mérkőzések voltak, délutántól pedig már élesben mentek a küzdelmek, és a felnőttek is szorítóba léptek. Az egyesületnek nem titkolt célja volt az is, hogy a válogatott versenyzői is ringbe lépjenek. Nemcsok Fanni világbajnoki válogatott kerettag. Remélhetőleg tudja majd kvalifikálni magát a szeptember 4–13. között Thaiföldön, pontosabban Bangkokban megrendezendő utánpótlás-világbajnokságra. A mostani bajnokságon három mérkőzést is vívott, hogy tudja növelni a meccseinek a számát. Kipróbálta magát ökölvívásban is, igaz, csak bemutató mérkőzésen. Ezzel szerette volna az egyesület új területre vinni az edzését, hogy a megszokottól kicsit kiemeljék.

Nagy Krisztián elmondta még, hogy a kiskunfélegyházi versenyzőkön kívül négy településről érkeztek sportolók: Kecskemétről, Algyőről, Pécsről és Budapestről. Összesen harminckilenc mérkőzést bonyolítottak le, plusz három birkózó bemutatómérkőzést is láthattak a nézők és érdeklődők.