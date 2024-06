Az Északi csoportban összerántotta a három dobogóst a Katonatelep.

A zöld-sárgák a 3. helyen várták a 28. fordulót, no meg az éllovas Ladánybenét. 3-0-ra meglépett a hazai csapat, a Ladánybene, amely győzelem – és a Helvécia veresége esetén - ezen a hétvégén már bajnok is lehetett volna, nagyot hajrázott, de csak kétszer bírtak betalálni a Katonatelep kapujába, amely ezzel a győzelemmel biztossá tette azt, hogy az év végén éremmel zár. Sőt, matematikailag még a bajnoki címre is van esélye a kanáriknak. A Helvécia szomszédvári derbit vívott a Ballószög vendégeként. 3-1 arányban nyerték a helvétek a mérkőzést, így a hátrányuk az éllovas Ladánybenéhez képest két pontra csökkent. Közel háromszáz néző előtt csapott össze a két szomszédvár, a Tiszasas és a Tiszaug. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően izgalmas és mozgalmas lett. 2-0-ről, majd 3-2-őről is kiegyenlített az Ug, Letácsik Lajosnak a 92. percben szerzett góljára azonban már nem érkezett válasz.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpjakab-Kerekegyháza II. 3-5, Katonatelep-Ladánybene 3-2, Bugac-Tiszaalpár 5-2, Ballószög-Helvécia 1-3, Pálmonostora-Jászszentlászló 3-2, Tiszasas-Tiszaug 4-3, Jakabszállás–Vasutas SK 7-4, SC Hírös-Ép II.-Ágasegyháza 5-0.

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 28 20 3 5 101-39 63

2. HELVÉCIA 28 19 5 4 87-47 62

3. KATONATELEP 28 18 4 6 77-40 58

4. SC HÍRÖS-ÉP II. 28 15 5 8 79-41 50

5. TISZASAS 28 15 3 10 76-65 48

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 28 14 4 10 53-44 46

7. BUGAC 28 12 7 9 69-53 43

8. TISZAUG 28 13 3 12 77-53 42

9. KEREKEGYHÁZA II. 28 13 2 13 89-83 41

10. PÁLMONOSTORA 28 12 4 12 58-47 40

11. BALLÓSZÖG 28 10 6 12 76-97 36

12. VASUTAS SK 28 10 5 13 65-83 35

13. JAKABSZÁLLÁS 28 8 4 16 50-66 28

14. ÁGASEGYHÁZA 28 7 4 17 48-83 25

15. TISZAALPÁR 28 6 3 19 44-100 21

16. FÜLÖPJAKAB 28 0 2 26 36-144 2