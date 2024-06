Kiváló, nyárias időben, de ami még fontosabb: szépszámú közönség előtt, tehát igazi kupahangulatban kezdődött a találkozó, amelynek az első perceit mind a két fél részéről az akarás és a megfontoltság elegye jellemezte. Az első lövést Lengyel Péter eresztette meg 25 méterről, balról, afféle tesztlöket volt ez, Tajt Norbert, a hazaiak kapusa kiállta az első próbát. A 16. percben Gáspár Adrián ívelt be veszélyesen egy szögletet, Jesic Aleksandar robbant be a kapu elé, fejese azonban fölé szállt. Az első tíz perc után kialakult enyhe vendégfölény egyre határozottabb vendégfölénnyé vált a mérkőzés ezen szakaszában. A 23. percben újra Gáspár adott be a jobb oldalról, ismét Jesic fejét találta meg, ő ezúttal – védőktől szorongatva – mellé fejelt. A 28. percben Halasi Károly küzdött meg a vendégekkel a szögletzászló közelében, majd adott be balról, Zsiros Marcell lőtt jócskán fölé. A 29. percben egy vendégtámadás végén Rádai Bálint adott be a jobb oldalról, Lengyel Szabolcs érkezett a labdára és lőtt estében, jobbal, nyolc méterről a rövid sarokba, 0-1.

A Lajosmizse nyerte a vármegyei kupadöntőt

Fotó: Szentirmay Tamás

A játék eddig képét tekintve váratlanul hamar egyenlített a Lajosmizse. Zsiros adott be balról, Valkai a 11-es pont tájékán nagyot esett, mindenki azt figyelte, hogy a játékvezető vajon mit ítél. Kiss László jelezte, hogy mehet tovább, mire ezt elkönyvelték a játékosok és a nagyérdemű, Fekete Attila középről, 15 méterről nagy erővel a kapu bal oldalába bombázott, 1-1. Egy percre rá egy hazai akció végén Zsiros lőtt jobbról fölé. A 38. percben Lengyel Szabolcs viaskodott egyszerre több hazai védővel, sikerült róluk lefordulnia, balról meg is küldte a labdát, az azonban fölé szállt. Két percre rá Orlov Szabolcs vágott ki hatalmas vágtát a bal oldalon – nem ez volt az egyetlen ilyen a részéről a mérkőzésen –, középre passzolt, a labda elé érkező Halasi Károly az 5-ös sarkáról pörgetett a rövid fölső sarok irányába, Lengyel Péter azonban nagyot mentett, sőt, fogta a labdát. Az egyenlítő gólt követően enyhe hazai fölény alakult ki, újabb gól azonban már nem esett, 1-1-es állás mellett vonultak az öltözőbe a csapatok.