A magyar válogatott szinte napra pontosan három év elteltével találkozik ismét az írekkel.

Horváth Krisztofer

Fotó: mlsz.hu

Korábban öt magyar siker mellett hat döntetlent és két ír győzelmet hoztak a találkozók. A legutóbbi öt összecsapás mérlege ugyanakkor negatív, ezeken született a két vereség és csak egyszer sikerült nyerni. A mostanit megelőző barátságos találkozó ugyancsak a magyarok Eb-felkészülését szolgálta, akkor Budapesten gól nélküli döntetlennel zárult a meccs. Az ír fővárosban legutóbb 1993-ban lépett pályára a nemzeti csapat, akkor 4–2-re sikerült nyerni, ráadásul hátrányból felállva.

Marco Rossi számára ugyan alighanem fontos a jó eredmény is az Eb-rajt előtt, de inkább a keretet érintő kérdések kerülhetnek előtérbe. Kapus poszton hatalmas kérdés továbbra is, hogy Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes védhet-e a kontinens tornán. Ami kellemes probléma itt, az kellemetlen a védelem összetételét illetően, sérülések miatt Lang Ádám és Fiola Attila is sokat hagyott ki, Botka Endre helye pedig nem volt teljesen stabil a Ferencváros kezdőjében. A válogatott már egy hete együtt van Telkiben, azóta folyamatosan zajlanak az edzések, igaz, első körben 22 játékossal kezdte el a 26-ból a munkát a szövetségi kapitány.

A nemzeti együttes kedden 20 óra 45 perckor lép pályára Dublinban, ezt követően aztán szombaton 18 órakor Izraelt fogadják majd Marco Rossi tanítványai Debrecenben a Nagyerdei Stadionban. Utóbbi főpróba lesz egyben az Európa-bajnokság előtt, a találkozóra már minden belépőt eladtak elővételben.

A magyar válogatott keretében ott van a Kecskeméti TE támadója Horváth Krisztofer is, aki az utóbbi másfél évet a Torinó kölcsönjátékosaként töltötte a lila-fehéreknél. Ő lehet a klub történetének első játékosa, az Eb-re utazhat a magyar válogatottal. A nemzeti csapatban eddig kétszer léphetett pályára korábban a játékos.