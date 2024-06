Paksi Péter, a Jánoshalma vezetőedzője érthetően szomorúbban nyilatkozott, ugyanakkor a csapata teljesítményével – a körülményeket tekintve véve - elégedett volt. – A kupadöntő két egyenrangú csapat csatája lett – jelentette ki. Az első pillanattól az utolsóig óriási taktikai csata folyt a pályán. Mi jobban kezdtük a mérkőzést, és megérdemelten szereztünk vezetést. Aztán egy szögletnél helyezkedési hibákat követtünk el és bealudtunk, így aztán viszonylag hamar kiegyenlített a hazai csapat. A második félidőben is egyenrangú játék folyt a pályán. Az volt az érzésem, hogy mi egy kicsit fáradtabbak voltunk a szokásosnál, a Lajosmizse jó küzdött, összeszedettebbnek tűntek. Nekünk a sérültjeink még éppen hogy visszatértek, és ez meg is látszott a játékunkon. A középpályán ezúttal nem tudtunk dominálni, nem is sikerült annyi helyzetet kialakítani, mint az elmúlt hetekben. Bennünk ennyi volt most jelen pillanatban. Úgy gondolom hogy a döntetlen végeredmény igazságos volt, a 11-esek, az meg mindig lutri. A szerencse ennyiben most a hazaiakat pártolta. Egyvalami nem tetszett, ahogy játékvezetők a szabálytalanságokat megítélték, ezen a téren van némi hiányérzetem. A csapatom akarásával ugyanakkor maximálisan elégedett vagyok, mindenki kitette a pályára a szívét, lelkét, küzdött, harcolt, meg akarta nyerni a kupát. Nagyon szép kihívás volt ez a játékosok számára, sajnos nem volt szerencsénk. Belőlünk a legutolsó öt bajnoki forduló véleményem szerint jóval többet kivett, mint a Lajosmizséből, egyébként az utolsó öt fordulóban majdhogynem ez a két csapat szerezte a legtöbb pontot. Az én csapatomban jelenleg vannak bizonyos posztok hiányposztok, és emiatt nehezebben is megy a frissítés ilyen szituációban, főleg így a bajnokság végén. Számunkra a sérüléseken kívül az is hátrány volt, hogy mivel az utolsó fordulóban szabadnaposak voltunk, a számunkra egy héttel hamarabb véget ért a bajnokság, és ilyenkor már nagyon nehéz meccsritmusban tartani a játékosokat, hiszen azért mégiscsak amatőr futballról van szó. Ezúttal ennyivel, egy hajszállal jobb volt a Lajosmizse, és ezért tudta otthon tartani a kupát.

Halasi Károly, a lajosmizseiek támadója végig nagy harcot folytatott a jánoshalmi védelemmel, és egy értékesített büntetővel is kivette a részét a kupasikerből.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megnyernünk a kupát és hogy sikerült örömöt szereznünk a szurkolóinknak - nyilatkozta. - Szoros meccset vívott a két csapat, így végül büntetőpárbajban sikerült megnyernünk a döntőt. Mi igazából készültünk is erre, mármint arra a lehetőségre, hogy a végén tizenegyesek döntenek. Hiszen két, jól felkészített megyei első osztályú csapat ilyen jellegű tétmeccsén azért benne van az, hogy minda két csapat taktikusan játszik, ennek az előzetes elvárásnak tökéletesen meg is felelt ennek a találkozónak a képe, vagyis lényegében azt kaptuk, amire számítottunk. Sőt, én megmondom őszintén, hogy a két csapat korábbi bajnoki meccseiből kiindulva a rendes játékidő végét illetően előzőleg inkább egy 0-0-ra tippeltem volna, de a bekapott gólra szerencsére hamar sikerült reagálnunk. Azt követően felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de ezen a találkozón mind a két kapus nagyszerűen helytállt. Egy igazi kupamérkőzést vívtunk, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megnyernünk, és meggyőződésem, hogy aki kijött a mérkőzésre, az jól szórakozott.

Lengyel Szabolcs sokat tett a Jánoshalma sikeréért, ő lőtte például a Jánoshalma vezető gólját, amely akár elég is lehetett volna a sikerhez.

– Úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, amelynek a nagyobb részében mi domináltunk, egy nagyon jó, kiválóan felkészített ellenféllel szemben. Ám hiába küzdöttünk, sajnos így alakult, hogy a kupa Lajosmizsén maradt. Mi mindenképpen szerettük volna lehetőleg még a rendes játékidőben eldönteni a mérkőzést, vagyis nem akartuk a büntetőkre bízni a döntést, hiszen az mindig lutri, ezt a célt azonban nem sikerült megvalósítanunk. Véleményem szerint mi több helyzetet tudtunk kidolgozni, legalábbis olyan helyzetet, ami tényleg ziccernek számított – mert egyébként az egész mérkőzésen nem sok volt, nagyon vigyáztak a kapujukra a védelmek –, de egy biztos: a szépszámú közönség egy küzdelmes, szoros mérkőzést láthatott.

Tajti Norbert, a Lajosmizse kapusa lett végül a meccs hőse, miután a büntetőpárbajban két 11-est is kivédett. A hálóőr elárulta, hogy szisztémája, módszere nincs a tizenegyesek hárítására.

– Előre soha semmit nem szoktam elhatározni, mindig az adott rúgótól függ, hogy éppen merre indulok el, hogyan fogok reagálni – adott némi betekintést. – Figyelem, hogy milyen lábbal rúgja, aztán a rúgás előtt azt is igyekszem lelesni, hogy a lábfejét kifelé vagy befelé fordítja, ebből viszonylagos biztonsággal lehet következtetni arra, hogy melyik irányba lövi el a labdát, aztán igyekszem a szemébe is belenézni, az is árulkodó lehet, egyszóval nagyon sok mindentől függ ez egy adott pillanatban, hogy merre induljak a lövésnél, ráadásul mindezek megfigyelésére másodpercek állnak a rendelkezésemre. Egyszóval nincsen bevált receptem, egy-egy 11-es előtt nincs előzetes elhatározás, akkor kezdek egy adott rúgásra felkészülni, amikor a büntetőt elvégző játékos odaballag a büntetőponthoz.