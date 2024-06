2018. március 21-én, a Falco Szombathely ellen két ponttal kezdte meg szereplését a felnőttek között Kucsera Dániel, majd folyamatosan egyre nagyobb szerepet kapott. A 2020/21-es évadtól fogva minden szezonban harminc feletti A-csoportos meccsen szerepelt. A mögöttünk hagyott bajnokságban 35 tétmeccsen 5,3-as pontot, illetve 2,7 lepattanót szerzett.

Kucsera Dániel Sopronban folytatja

Fotó: Bús Csaba

– Természetesen Kecskemét mindig előkelő helyen fog szerepelni a szívemben, hiszen itt váltam profi játékossá, sokat köszönhetek az itteni szakembereknek, csapattársaknak, az Akadémiának és a KTE Kosárlabda Klubnak egyaránt – mondta Kucsera Dániel. - Évről évre egyre több feladatot és bizalmat kaptam, amit igyekeztem meghálálni. Úgy éreztem, hogy a szurkolók is megkedveltek a hosszú évek alatt. Köszönöm mindenkinek azt a sok szép emléket, tapasztalatot, amelyet itt kaptam. Most új vizekre evezek, ám remélem, hogy visszatérek még Kecskemétre karrierem későbbi szakaszában.

Kucsera sok szép emlékkel távozik, nem mellesleg sok példaképe is volt.

– A játékostársak közül egyértelműen Rastko Dramicanin és Kemal Karahodzsics az a két személy, akiket kiemelnék. Rengeteget tanulhattam tőlük, és mindig támogatóan álltak hozzám. Az edzők közül Hegedűs Gergely volt az, akivel a legtöbb időt együtt töltöttem. Utánpótlásban és felnőtt pályafutásom alatt is sok egyéni képzést kaptam tőle, amiért hálás vagyok, és köszönettel tartozom. Úgy vélem, hogy mindannyiunk számára emlékezetes marad a 2021-22-es évad, nekem az volt az első felnőtt érmem, amelyet akkor a Magyar Kupában szereztünk. Kicsit ugyan számomra kettős volt az a hétvége, mert bokasérülést szenvedtem. Itt szeretném megköszönni a csapat fizioterapeutájának, Váczi Tamásnak, hogy akkor is sokat foglalkozott velem, hogy minél előbb visszatérhessek. A Szolnok kiejtése a playoffból, és a négy közé jutás is örök emlék marad abból az évből.