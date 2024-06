A kecskeméti Szabó István szerint egyelőre érthető, hogy nehezebbek a lábak, pont ezért a terhelésre helyezték a hangsúlyt, nem a taktikai oldalra.

– Ahogy azt mondtam is, a legfontosabb az volt, hogy az időszaknak megfelelő terhelést kapjanak a játékosok, ami jelenleg 45 perc volt. Vegyesen is álltunk fel, ilyenkor különösebben nehéz is taktikáról beszélni, mert a lábak nagyon nehezek, lassúbb a gondolkodás és a cselekvés is. Ennek ellenére dicséret illeti a srácokat, mert a hiba lehetősége egyébként is benne van a játékban, de ilyen kemény két hét után türelmesebbnek is kell lennünk velük. Nem véletlen választottunk alacsonyabb osztályban szereplő ellenfelet, mely egyébként jó erőkből áll. Mindig szeretnénk nyerni, de most nem az eredmény volt az első, el kell fogadni, hogy most egy nehéz terheléssel járó periódusban járunk. Vasárnap utazunk, hétfőn folytatódik a munka, bízom benne, hogy továbbra sem lesz sérültünk, mert ott is két kemény meccs vár ránk. A harmadik hét következik, mi majd a negyediktől kezdünk el visszavenni az edzésszámból és a terhelésből, akkor már jobban tudunk beszélni taktikai elemekről is – tette hozzá a kecskeméti tréner.