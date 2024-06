A lila-fehérek egy felmérő nap után szűk két héttel ezelőtt láttak munkához, a sok edzés mellett a nyári meleggel is meg kellett küzdenie a KTE játékosainak.

Szabó István még nem vár csodát a KTE játékosaitól

Fotó: Nyitray András



– A nulladik héten egy állapotfelméréssel indult a munka, amikor elsősorban az erőnléti edző és az egészségügyi stáb dolgozott a játékosokkal – tekintett vissza Szabó István, a KTE vezetőedzője. Az azóta eltelt két hétben általában napi két edzésünk volt, ebből az elsőben tényleg a nagy meleg is próbára tette a játékosokat, de a munka nem állhat meg. Igyekeztünk jó időpontokba beosztani az edzéseket, de ez ilyenkor nem könnyű. Most még a fizikális részen van a hangsúly, de azért szép számban vannak labdás elemek, technikai feladatok, itt a második hétben a taktikai munka is megjelent. A második hét végén bejön egy edzőmeccs is, ahol 45 perces terhelést kapnak a játékosok. Kicsit szárazabb időszak ez, de látjuk azokat a kellemes jeleket, hogy akik évek óta itt vannak, nagyon jól bírják már ezt, megvan a megfelelő alkalmazkodásuk, ami sokat jelent a jövőre nézve. Természetesen az új játékosok is igyekeznek felvenni ezt a ritmust – tette hozzá a tréner.

Szabó István lekopogta, nincsenek komoly sérülések, mindenki becsülettel dolgozik, így a hosszú kihagyás után visszatérő Nagy Krisztián is. Kisebb problémák előjönnek, de az egészségügyi stáb mindent megtesz, hogy ezek megoldódjanak.

– Nagy öröm, hogy elhúzódó sérülés nincsen, persze ebben az időszakban természetes, hogy kisebb gondok előjönnek, ami edzések kihagyásával jár, de ezen folyamatosan dolgozik az egészségügyi stáb. A tiszakécskei edzőmeccs után nagyon rövid pihenőt kapnak a játékosok, hiszen vasárnap már indulunk a szlovéniai edzőtáborba, ahol hétfőn rögtön két edzéssel kezdjük a hetet, így sűrű napjaink lesznek – mondta Szabó.

Jön a KTE első edzőmeccse

A tiszakécskei edzőmeccsen szervezettséget vár a KTE trénere, a brillírozásnak nem most van itt az ideje.

– Úgy kell ezt elképzelni, hogy az előző hét egymás elleni játéka során kétszer 20 percet játszottunk, most ez emelkedik 45 percre, utána 60-ra, majd 90-re. Ez egy felépített folyamat, nem lehet egyből 90 percet futballozni, mert az sérülésveszélyt hordozna magában. Két hét alatt sok labdatartó játék volt. A játék négy fázisából elsősorban azokat az elemeket gyakoroltuk, amikor nálunk van a labda, birtokoljuk, illetve a labdavesztés után hogyan megyünk át védekezésbe. A kontra játékra, illetve az átmenetekre, amihez speciális gyorsaság kell, később jön. Zajlanak már videózások is, akár a támadójátékról, akár a védekezésről van szó, de most abból szeretnék elsősorban visszalátni elemeket, amiket gyakoroltunk is. Komoly terhelést kaptak a játékosok ebben a két hétben a napi két edzéssel, így nem azt várom, hogy brillírozzunk, hanem a szervezettséget, hiszen érthető a fáradtság, ennek megfelelően is választottunk még alacsonyabb osztályban szereplő ellenfelet. Örömteli, hogy játszhatunk, de azt is látni kell, hogy nagyon intenzív és sok munka van mögöttünk – tette hozzá az edző.