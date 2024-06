Véget ért a bajnoki idény a KTE Labdarúgó Akadémia számára, idén a legjobb eredményt az U19-es gárda érte el, mely bronzérmes lett az Alap csoportban. Lóczi Péter együttese a PMFC és a Szeged mögött futott be a harmadik helyre, utóbbiról csupán egy ponttal maradt le az utolsó körben. A KTE LA többi korosztálya nem tudott idén érmet szerezni, így az U19 lett a klub legeredményesebb utánpótlás csapata a 2023/2024-es idényben.

A KTE U19 az érmekkel és a kupával

Forrás: KTE

Lóczi Péter vezetőedző köszöntötte a játékosokat először a Széktói Stadionban, aki elmondta, ez az év is az alkalmazkodásról szólt a korosztálynál. 33 fővel kezdték meg az idényt, de a társaság egy jelentős része a KTE NB III-as kereténél edzett, míg akadtak olyanok is, akik menet közben lemorzsolódtak. Így is 26 fő csinálta végig az évet, s noha az említett okok miatt sokan csak a meccseken találkoztak először az adott héten, mindenki hozzátette a magáét ahhoz, hogy szép idényt zárjanak, melynek érem lett az eredménye az országos bajnokságban.

Szabó Tibor szakmai igazgató hozzátette, sokan szinte teljes pályafutásukat a klubnál töltötték eddig, így akárhová is sodorja a játékosokat az élet, a legfontosabb az, hogy a futball iránti szeretet töretlenül megmaradjon a játékosokban, akiket követni fognak pályájuk során.

Nyáron összesen nyolc játékos ballag el az akadémiáról az U19-es korosztálytól is búcsúzva, név szerint Majoros Benjámin, Ruzsa Marcell, Szabó Hunor, Gondi Károly, Sebő Dávid, Szekeres Péter, Kovács Péter és Bálint Máté. Őket az éremátadáson túl egy emlékplakettel is meglepte a klubvezetés, ami már hosszú évek óta hagyomány Kecskeméten. Ez nem jelenti persze feltétlenül azt, hogy ők távoznak is a klubtól, hiszen a KTE-nél tendencia, hogy az NB III-as gárda az utánpótlásra építve áll össze a nyár folyamán.

A lila-fehéreknél ezzel tulajdonképpen lezárult az idény, a fiatalok is vakációzhatnak.