Kotula Máté Szolnokon kezdett el futballozni, majd a Puskás Akadémiánál tett hároméves kitérője után, visszatérve a MÁV-ban mutatkozott be a felnőtt közt az NB III-ban 2018-ban.

Kotula Máté a KTE második nyári érkezője

Fotó: KTE

A szolnokiakkal rögtön bajnok lett az NB III-ban, majd további két idényen át az NB II-ben is fontos láncszeme volt az együttesnek. 2020-tól már a Mezőkövesd kölcsönjátékosaként egy idényt a Szolnok után Budafokon, majd felet-felet Diósgyőrben és Dorogon is eltöltött, a mögöttünk hagyott szezonban pedig Kazincbarcikán futballozott. Miután szerződései lejártak, szabadon igazolható játékosként állapodtak meg vele a KTE vezetői, pénteken már alá is írt.

A KTE újabb debütálót adhat az NB I-nek

Kotula Máté az idényben 27 bajnokin három-három gólt és gólpasszt jegyzett, az NB II-ben összesen 118 találkozón lépett pályára eddig. A friss szerzemény debütálhat Kecskeméten az NB I-ben, ami nagy motiváció számára.

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Úgy fogok dolgozni végig, hogy a szakmai stáb bizalmát kivívjam, ha pedig lehetőséget kapok, azzal éljek. Minden NB I-es meccset igyekeztem követni eddig is, a KTE-t is természetesen. A klub kifejezetten szimpatikus, hiszen hozzám hasonlóan sok játékos kapta meg itt először a bizalmat a legmagasabb osztályban, mindezt jó eredményekkel hálálták meg. Két lábbal a földön járok, a fő célom az most, hogy minél több játékpercet kapjak. Kis lépésekben, fokról fokra tervezek előre haladni, hogy minél sikeresebb lehessek hosszú távon én is és a csapat is – mondta Kotula Máté az aláírást követően a klubhonlapon.

A KTE már két játékost is szerződtetett a nyár folyamán, érdekesség, hogy mindkettőt Kazincbarcikáról. Kotula mellett Papp Milán érkezett elsőként, aki a védelem közepén vethető be. A kecskemétiek egyelőre pihenőjüket töltik, de a háttérben továbbra is folynak a keret alakítását érintő munkálatok a szakmai vezetés részéről.