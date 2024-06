Múlt csütörtökön tulajdonképpen egy „nulladik” nappal elkezdte a felkészülést gárda, mely akkor mérésekkel indított. A labda még nem került elő, erőtesztek és futás volt a program, ezt követően még jutott három szabadnap a játékosoknak.

A KTE játékosai kemény hetek előtt állnak

Fotó: KTE

Hétfőn már teljes intenzitással belevetette magát a KTE a nyári felkészülésbe. A program a következő hetekben meglehetősen egyértelmű, edzés edzést követ, munkából pedig nem lesz hiány. Az első héten összesen 9 edzésen vehetnek részt a kecskeméti játékosok, de mérkőzésre maximum egymás közötti formában kerül sor egyelőre. Először június 29-én, Tiszakécskén lép pályára a KTE, mely 9 óra 30 perckor kezd a vármegyei rivális otthonában.

A KTE egyelőre öt játékos leigazolását jelentette be, Kotula Máté, Papp Milán és Kovács Barnabás szerződtetéséről már hírportálunkon is beszámoltunk korábban. Hétvégén aztán újabb két labdarúgó csatlakozott, ám Pálfi Kristóf és Vattay Márton is elsősorban a jövő emberei lehetnek majd.

A 2005-ös születésű, 18 esztendős, 181 centiméteres középpályás, Vattay Márton Szentendrén kezdett el futballozni, majd Dunakeszi érintésével került az UTE akadémiájára. A 2022/2023-as idényben Egerben mutatkozott be a felnőttek között, 16 bajnokin kapott lehetőséget, 14-szer kezdőként. Tavaly nyáron Putnokra igazolt, ahol 32 tétmérkőzésen, kivétel nélkül kezdőként számított rá a szakmai stáb, ezt 2 góllal hálálta meg. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a bajnoki cím kiharcolásában, a feljutásról csak osztályozón maradt le csapatával.

– Nagyon örülök, izgatottan várom már a munkát, mert ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy egy NB I-es klub lehetőséget lát bennem. Ez viszont még csak az út eleje, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy be is bizonyítsam, hogy itt a helyem. Minden meccset szeretek nézni az NB I-ben, amit csak tudok, a KTE-t is sokat láttam. Azt hallottam, hogy a hangulat egyedi a klubnál, illetve azt is, hogy egy nagyon lelkes szurkolótábor áll a csapat mellett. Putnokon csapattársam volt Mészáros Dávid, aki itt nevelkedett, tőle is csak jókat hallottam a városról és a klubról. Ami a személyes terveimet illeti, fel akarom venni minél gyorsabban a ritmust. Az NB III-ban úgy érzem, sikerült ezt gyorsan megtennem, de az NB I-ben természetesen fizikálisabb és gyorsabb a játék. Bízom magamban, illetve abban, hogy meg tudok felelni itt is az elvárásoknak – mondta Vattay Márton.