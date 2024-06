A klubnál különösen büszkék a leány szakágnál zajló munkára, egyre több tehetségre figyelnek fel országos szinten is.

– A leány szakágnál is szervezett, értékes munka folyt az egész bajnoki évben. Szabó Erika az U19-es korosztállyal ismét regionális bajnokságot nyert, ráadásul igen magabiztosan. Balla Gábor az U16-os korosztállyal a 3. helyezést érte el a regionális bajnokságban, míg a Nagy Tamás-Bertalan Lili edzőpáros az U14-es lányokkal az előkelő 4. helyen végzett. A 10-11-12 éves lányokkal Szutor Sándor szerepelt a regionális tornákon nagyszerű teljesítménnyel. A felnőtt női csapatunk a vármegyei bajnokságban ért el S. Juhász Attila vezetésével bajnoki címet. A tél folyamán a női felnőtt csapatunk – a klub történetében először – az NB II-es futsal bajnokságban szerepelt és a középmezőnyben végeztek Balla Gábor és S. Juhász Attila vezetésével. Mindezt azért részleteztem, hogy egyben lássuk, m a női szakág kiemelt képzési központként milyen értékes eredményeket ért el, amihez csak gratulálni lehet a munkát végző szakembereknek. A lányoknál zajlott tehetség kiválasztó is, klubunkból első körben Kovács Emese, Farkas Fanni és Gál Emília kerültek be a keretbe, majd a válogatás során a Regionális Dél Válogatottjába már csak Gál Emília jutott tovább. Hab a tortán, hogy az U10-ben és az U12-ben Polyák Édua, míg az U12-ben Juhász Zsófi és Justin Odett képviseli az egyesületünket a válogatottakban – mondta a vezető a leány szakágról.