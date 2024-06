A most negyven éves Jelen Károly, huszonnégy évvel ezelőtt, tizenhat éves korában kezdte labdarúgó pályafutását. A feladata a kapu őrzése volt, hogy minél kevesebb gólt kapjon a csapata. Azóta több csapatnál is megfordult, és most egy nagy álma vált valóra azzal, hogy Bence fia állt be a helyére, 83. percben, a Nyárlőrinc-Kiskunmajsa mérkőzésen.

Jelen Károly és fia, Bence

Fotó: Szentirmay Tamás

– Kecskemét volt az első csapatom, de játszottam Kecelen, Hetényegyházán, Kiskunfélegyházán, Bugacon, Orgoványon, Izsákon, Tiszakécskén, Kunszálláson, és most Nyárlőrincen, meséli Jelen Károly. – A legmagasabb osztály, amiben szerepeltem, az NB III. volt nagy pályán Izsákon és Hetényegyházán, futsalban és strandfociban pedig NB I-ben.

Arra kérdésre, hogy ez volt-e az utolsó mérkőzése, befejezi-e a védést Jelen Károly nem tudott határozott választ adni. – Ezt most még nem tudom megmondani, még folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. De úgy gondolom, hogy már nem olyan sokszor fogok a kapuban állni. Az volt az álmom, hogy legalább egyszer az életben tudjuk egymást váltani nagy pályán a fiammal a kapuban.

Bencét kiskorában az SC Hirös-ÉP igazolta le, de után kihagyott néhány évet. A 18 éves játékos második éve a nyárlőrinci U19-es csapat kapusa. – Apa megszerettette velem a játékot, jobban mondva a kapus posztot. Otthon rengeteget fociztunk, de mindig legyőzött. Később már kapusként is sokat segített, meséli Bence az édesapjával kapcsolatos élményekről.

– Egyszer már abbahagytam a pályafutásom, amikor Kunszálláson védtem, veszi át a szót Károly. Bence viszont akkor kezdte újra és kijöttem vele Nyárlőrincre edzeni, meg természetesen vittem a mérkőzésekre is. Két évvel ezelőtt Balla Tamás a felnőtt csapat kapusa megsérült. Torbavecz Tamás akkor megkérdezte tőlem, hogy ki tudnám-e segíteni őket egy pár meccsre. Na azóta itt vagyok. Hajagos Csaba is visszajött védeni, vele is beszéltem, hogy mi lenne a vágyam, és nagyon partner volt benne, csak úgy, mint a vezetőségből mindenki. Amit nagyon szépen köszönök, mert számomra ez nagyon fontos volt, tette hozzá Károly.