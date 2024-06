Az időjárás ezúttal nem feltétlen kedvezett a bringázás szerelmeseinek, ettől függetlenül érdemes volt nyeregbe pattannia a résztvevőknek, hiszen a tartósan 30 fokos meleg utáni napokat követően, borongós idő enyhített a kánikulán. Egy esőkabát és egy sapka biztonsági megoldásként tökéletes volt erre az esetre is, de a IUSTITIA lelkes csapatát ez nem állíthatta meg.

A IUSTITIA lelkes csapata

Fotó: IUSTITIA Egyesület

A lelkes túrázók a Kecskemét főtéren találkoztak a Kossuth szobornál, menet közben pedig újabb résztvevők csatlakoztak a szép számú társasághoz. Az első megálló Ménteleken volt, ahol kis pihenőt tartottak a biciklizők a játszótérnél. Mire tovább indult a társaság Ladánybene felé, már a nap is előmerészkedett. Ezt kihasználva Ladánybene központjában fel is frissítette magát a társaság, egyesek fagylalttal, mások inkább üdítővel.

A következő pihenőhely Tatárszentgyörgyön volt, ahol a dombra gyalogolva megnézték az első úti célt, a keresztet. Bábity János, a túra főszervezője és vezetője tartott itt egy kisebb előadást a település történetéről, illetve a kereszt múltjáról. A kulturális program után Örkény felé vették az irányt, és némi borulás miatt sem került pánikba a csapat. Örkényen aztán a vitéz szoborról is meghallgathattak egy előadást az egyre több kilométert maguk mögött tudó bringázók, akik aztán egy parkban meg is ebédeltek közösen. Némi szusszanás után Kecskemét felé vette már az irányt a csoport, hogy épségben hazatérjen és megpihenjen. Hazafelé tartva egy átalakított sárga Volán busznál is megálltak, ami presszóként üzemelt. Szerencsére szembeszél nem nehezítette az utat, és az esőkabátoknak sem kellett előkerülnie a táskából.

A nyár még nem ért véget, így alighanem további érdekes programokkal is várja majd még az egyesület a biciklizni szerető, emellett a különböző programokra is nyitott jelentkezőket.