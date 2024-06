Ahogy a korábbi versenyeken, most is az az egyesület célja, hogy mindenki megtalálja a maga szórakozását, hiszen az egészséges életmód és a futás népszerűsítése a céljuk ezekkel az eseményekkel. Ennek megfelelően különböző távokon, hosszabb és rövidebb ideig is futhatnak a jelentkezők. A helyszín ezúttal is a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont lesz, mely a Vízműdomb körül, a fák árnyékában a nyári meleg ellenére is kitűnő hangulatot ad a futáshoz.

A IUSTITIA Egyesület a nyáron már harmadik alkalommal rendezi meg a nagy sikernek örvendő Fuss egy napot! futóverseny sorozatot.

Fotó: IUSTITIA Egyesület

Az augusztus 17-én megrendezésre kerülő versenyre augusztus 14-ig lehet előzetesen nevezni. Az indulók választhatnak a 3 és 7 kilométeres távok között, iletve az 1, 2, 3 és 6 órás számok közül. Az első futók már reggel 9 órakor elrajtolnak majd, a többiek fokozatosan kapcsolódnak be. A fx távon meghirdetett futamok 11 óra 30 perckor kezdődnek el. Most is több kategóriában díjazzák majd a futókat, egyrészt az abszolút eredmény kapcsán hirdetik ki a győzteseket és a dobogósokat, másrészt élekor szerint meglepetéssel készülnek a fiataloknak, illetve a legidősebbeknek.