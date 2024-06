Éllovasként érkezett Hartára a Kunbaja, a vendégek számára a bajnoki cím volt a tét. Ennek megfelelően nagy elánnal kezdtek, de ugyanakkora koncentrációval és akarással jött ki a pályára a hazai csapat is. A 3. percben Fekete próbálkozott lövéssel, Glisic biztosan védett. Az 5. percben Plavsic adott be balról, Ivanisevic ugrott föl fejelni, meg is nézte magának a bal alsó sarkot, ám egy hajszállal tévedett. Kisvártatva újra ő fejelhetett, ezúttal Kokljevci jobb oldali beadását követően, Ámann fogta a labdát. A 19. percben Damjanovic egy nagy szóló végén kitette balra a labdát Susnjarnak, aki éles szögből tüzelt, ám Ámann ezúttal is a helyén volt. Enyhe fölényben játszottak a vendégek, látszott, hogy szeretnék mielőbb föltörni a hazai védelmet. A 30. percben újra Susnjar lőtt balról, éles szögből, Ámannak másodszorra, de sikerült megkaparintania a játékszert. A 37. percben góllá érett a vendégfölény. Plavsic végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, élesen és veszélyesen lőtte be a labdát a kapu elé, Ivanisevic pedig a bal alsó sarokba csúsztatott, 0-1. Kisvártatva egy szögletet követően Damjanovic fejelhetett kapura, a labdája a jobb felső sarokba tartott, egy hazai védő azonban fejjel mentett. Két perccel a félidő vége előtt Ivacs adott le nagy lövést jó 25 méterről, egy védő is beleért, így pattant a labda szögletre. A félidőben jött a hír Kiskőrösről, hogy vezet a Tiszakécske II., a Kunbajának tehát csakis a győzelem felelt meg.

A Harta-Kunbaja mérkőzésen kivonulnak a csapatok.

Fotó: Vincze Miklós

Erősen kezdte a második játékrészt a hazai csapat, a 48. percben mégis Susnjar került helyzetbe, de nem tudta elgurítani Ámann mellett a labdát. Hamarosan több sikere volt, remek indítást kapott, rávezette Ámannra, elhúzta mellette a labdát, majd jobbról, tíz méterről az üres kapuba gurított, 0-2. A következő vendégakció során Kokljevci tálalta le a abdát Ikoticnak, utóbbi lövése azonban elsuhant a bal fölső sarok mellett. Úgy festett, hogy meglesz az áhított aranyérem. Az 58. percben Damjanovic eresztett meg egy pokolian kemény lövést 24 méterről, a labda lefelé csapódott, be is fért volna a léc alá, Ámann azonban bravúrral hárított. A félidő derekán Vujkovic iramdott meg a bal oldalon, érkező bent nem volt, így ballal lőtt, nem sokkal tévesztette el a hosszú sarkot. Ekkor állt a legközelebb a bajnoki címhez a Kunbaja. A 73. percben Vajdával szemben szabálytalankodtak a vendégek a 16-oson belül, 11-es. Ivacs állt a labda mögé, és imponáló higgadtsággal helyezett a jobb alsó sarokba, 1-2. Dunai kis híján egyenlített a következő hazai akcióból, az ötösről leadott kísérletét követően Glisic bravúrral mentett. A 73. percben azonban nem tudott. Akkor Ivacs indult meg a jobb oldalon, egy védő rárontott, szerelni azonban nem tudta, csak felpörgött a lábán a labda, Ivacs a lehulló játékszert a kapujából kilépő Glisic mellett a kapu közepébe passzolta. Ekkor kellett volna újabb gól a vendégek részéről a bajnoki reményeik életben tartásához, valami azonban megtört, a mérkőzés ezen szakaszában azonban nem tudta visszavenni a fölényt a Kunbaja. A 78. percbem Dunai tört be balról a 16-oson belülre, az alapvonal közeléből középre passzolt, Ivacs az ötösön vehette át, és helyezhetett higgadtan a bal alsó sarokba, 3-2. Hajtott, küzdött a vendégcsapat, de a korábban elveszített ritmust nem találták meg. A hosszabbításban Nagy Márk került még éles szögben lövőhelyzetbe, meg is küldte rendesen a labdát, az azonban a jobb kapufán csattant. Az eredmény nem változott. Aki nagy mérkőzésre számított, nem tévedett. Egy, a siker érdekében nagyon sokat dolgozó, és a 72. percben az aranyérmet már a nyakában érző Kunbaja ellen egy a küzdelmet még kétgólos hátrányban sem feladó Harta Ivacs Gábor mesterhármasával megérdemelten fordított, és nyerte meg a mérkőzést.