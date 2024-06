Gangl Zétény két hétig a felnőtt válogatottal dolgozott az edzőtáborban, ezt követően pedig Ziólkowski emlékversenyen is részt vett. A felnőttek 86 kilogrammos versenyében mutathatta meg magát, ahol a dobogó harmadik fokára állhatott végül fel az igen erős mezőny tagjai közül.

Gangl Zétény (kék felsőben) a dobogón

Fotó: Soltvadkerti TE

Soltvadkerten már gőzerővel készülnek a hétvégére is, hiszen az STE szokás szerint rendezője lesz a strandbirkózó országos bajnokság két fordulójának is. Az első alkalomra most szombaton a Vadkerti-tónál került sor 10 órás kezdéssel. A strandbirkózó ob minden nyáron jó erőfelmérőt jelent a versenyzőknek, ennek köszönhetően igen népszerű program is mindenki számára. Júliusban további két állomása is lesz a sorozatnak Bács-Kiskun vármegyében, 13-án Kiskőrösön, 28-án ismét Soltvadkerten.