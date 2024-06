Az első találkozón nem bírtak egymással a felek Lajosmizsén, így 3–3-as döntetlenről folytatódhatott a visszavágó. A mérkőzés előtt Márki Bence, a Frogs játékosa elmondta, egyértelmű céljuk a feljutás, így mindent meg is fognak ezért tenni. A lajosmizsei játékos nem is beszélt a levegőbe, már a 2. percben bevette a Lurkó kapuját (0–1). A folytatásban is a vendégek akarata érvényesült jobban a pályán, szünet előtt Dobosi Zsolt növelte az előnyt (0–2).

Márki Bence (17) szerezte a Frogs első gólját

Fotó: Bús Csaba

A második játékrészben is kézben tartotta az eseményeket a Frogs, mely korábban kupameccsen 7–1-re nyert egyszer már az idényben a Lurkó vendégeként. A 28. percben tovább is növelték előnyüket, ismét Dobosi volt eredményes (0–3). Hét perc volt már csak hátra, amikor Szabó Szabolcs ismét talpra ugrasztotta a lajosmizsei drukkereket, akik külön szurkolói busszal kísérték el legalább 40 fővel a csapatot (0–4). A fieszta hangulat talán korán indult el, mert az utolsó percekben a Lurkó mindent egy lapra feltéve ment előre. A 36. percben Sajó öngóljával jött a szépítés, majd Major is betalált, Izsold utolsó perces találata viszont már későn érkezett, így egyenlíteni nem tudott a hazai gárda (3–4).

A Frogs feljutott az NB II-be

A Frogs ennek köszönhetően 7–6-os összesítéssel lépett tovább a rájátszásból és feljutott az NB II-be, amit hatalmas ünneplés követett természetesen, de Márki Bencét, az első gól szerzőjét még sikerült szóra bírnunk.

– Korán meg tudtuk szerezni a vezetést, amit a szünet előtt sikerült is megdupláznunk. Erre rá tudtunk még tenni a második félidőben, aminek újabb két gól lett a jutalma. A mérkőzés vége felé ellenfelünk ugyan fel tudott jönni egy gólra, de a győzelmünk összességében megérdemelt volt. Óriásit küzdött a csapat, ehhez rengeteg erőt adott az a 40 fős szurkolótábor, akik elkísértek minket. Szenzációs hangulatot varázsoltak, a továbbjutáshoz nagyon kellettek – értékelt Márki Bence a meccset követően.

Lurkó FFK–NNC Frogs Lajosmizsei FC 3–4 (0–2)

A Frogs ünnepelhetett Szászbereken

Fotó: NNC Frogs

Szászberek. V: Kiss (Apkó, Kondákor)

Lurkó: Szabó M. – Soltész-Nagy, Major, Szabó B., Szokolai. Csere: Sándor, Dalmádi, Rácz, Bató, Kiss B., Dankovics, Aranyos, Izsold.

Frogs: Peltzer – Kovács J., Márki, Dobosi, Galambos. Csere: Fekete, Treiber Sz., Faragó, Sajó, Szabó Sz., Kis D., Treiber G., Kis R.

Gól: Sajó (36. - öngól), Major (38.), Izsold (40.) ill. Márki (2.), Dobosi (14., 28.), Szabó Sz. (33.)