Forray Gábor kapcsán a körmendi klub megjegyzi, hogy már 17 éve edzősködik, az utánpótlás és a felnőtt bajnokságok mellett a válogatottnál is segítette Ivkovic stojan munkáját korábban. Forray 2005-ben indult el a pályán Kecskeméten, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal 15 éven át dolgozott, a városban is alapított már családot. Háromszor az év utánpótlás edzőjének választották, de 2022-ben felnőtt szinten is kivívta ezt az elismerést, amikor a Kecskeméttel elődöntőig menetelt a rájátszásban, illetve bronzérmet szerzett a Magyar Kupában.

Forray Gábor új kihívást talált

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

2015-ben Jászberényben, a 2020/2021-es idényben pedig szülővárosában, a Fehérvárnál vállalt vezetőedzői munkát az NB I-ben, utóbbi állomáshelyén ötödik helyen zárt csapatával. Kecskeméten decemberben távozott a vezetőedzői posztról, de ezt követően a háttérstáb tagjaként segítette a munkát. Körmendi kinevezésével eldőlt, hogy új állomáshelyen, új kihívást vállal vezetőedzőként.

– Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy most egy olyan kispadra ülhetek le, ahol előttem tősgyökeres körmendiek, mint Kristóf László, Patonay Imre vagy Fodor Péter értek el felejthetetlen sikereket, hogy csak a legnagyobbakat említsem – mondta a kinevezés kapcsán Forray a hivatalos oldalon. – Körmenden egy állandó tényező van, az pedig a szurkolótábor. Edzők, légiósok jönnek, mennek, a szurkolók, az ő fanatizmusuk, a csapat iránti rajongásuk marad. Tehát nekem olyan csapatot kell kialakítanom, amely méltó lesz a körmendi tradíciókhoz. Ezért minden nap, hétről-hétre kőkeményen kell dolgozni! Szeretnénk idén elfeledtetni a tavalyi év sikertelenségét. Körmendre soha nem volt jellemző, hogy komolyan felmerüljön a kiesés lehetősége; nem fordulhat elő még egyszer, hogy az MTE-t megérintse a kiesés szele. Igyekszem a legjobb tudásomat adni, hogy a következő szezonban a csapat előre lépjen. A keret magyar magja nagyjából készen van, a légiósaink is nagy valószínűséggel fiatalok lesznek. Holnap egyikőjüket be is fogjuk jelenteni, úgy érzem, hogy az új szerkezetbe egy jól beilleszthető játékosról van szó – mondta Forray Gábor.