Zsófi elmondta még, hogy az olyan sportágakban, mint például a birkózás, ahol súlycsoportok vannak, nagyon oda kell figyelni nem csak a verseny előtti étkezésre. Nagyon sok fehérjét esznek, de szénhidrátok is az asztalra kerülnek. Megválogatják azt, hogy mit esznek, ami mellett nagyon sok folyadékot isznak. Szerencsésnek mondja magát olyan szempontból, hogy nem nagyon kell fogyasztania, mert az nagyon sok erőt tud kivenni a sportolókból. A szőnyegre lépés előtt nyolc órával már egyáltalán nem esznek semmit.

A soltvadkerti birkózótermet tíz évvel ezelőtt adták át, akkor kezdtek el többen is birkózni, akik között ott volt Virág Zsófia. Kozák István 2018 óta az edzője. Az elmúlt évben még a 72 kilósak között versenyzett Zsófi, ebben az évben váltott súlycsoportot. Meg is nyerte az országos válogatóversenyt szabadfogásban. Ezért is indulhatott az U23-as Európa-bajnokságon.

– Zsófi a magánéletben is odateszi magát, nem csak a sportban, hangsúlyozta Kozák István. – Budapesten a Semmelweis Egyetemre jár, védőnőnek tanul, és ott is jó eredményeket ér el. Nagyon jólelkű kislány, bármikor a segítségét kérjük, akkor egy szóra jön, segít a szakosztályban, gyermektáborok előkészítésében is. Az elmúlt évben a junior-kontinensviadalon ötödik helyezést ért el, akkor nem jött össze neki az érem. Szerencsére most igen, és nagyon megérdemelte már. Mivel az EB-n érmet szerzett, így biztos indul majd a világbajnokságon, de előtte még hazai versenyeken is. A világbajnokságot október 21 és 27 között Albániában, pontosabban Tiranában rendezik. Szeretnénk, ha ott is jól szerepelne Zsófi, mondta Kozák István.

A soltvadkerti edzőtől megtudtuk még azt is, hogy ilyen eredményt, Európa-bajnoki bronzérmet még senki sem ért el a klubjukban. Müller Petra ifjúsági Eb-ről viszont már szerzett bronzérmet az elmúlt évben, de klubszinten Virág Zsófia eredménye a legjobb.