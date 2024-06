A Dunagyöngye SK az ősszel öt pont előnnyel zártak a második Katymár előtt, a tavaszt, azaz a bajnokságot pedig végül nyolc pont előnnyel nyerte meg a második helyre befutott Kelebia előtt. Végig magabiztosnak tűnt a társaság, és bár a tavaszi második körben legyőzte a Szeremlét és mindjárt hat pontra megközelítette a Kelebia, ennek ellenére aligha volt a kívülállókban kétség atekintetben, hogy a Dunagyöngye SK ezt az aranyérmet is behúzza.

A Dunagyöngye SK játékosai ünnepelnek a trófeával

Fotó: Farkas Alexa

– Tanultunk a tavalyi évből, amikor is a bajnokság elejét elrontva a 10. hely környékéről indulva lettünk bajnokok – nyilatkozta Szombati József, a Dunagyöngye SK vezetőedzője. – Az idén semmit sem bíztunk a véletlenre, az első fordulótól az utolsóig fenntartottuk a koncentrációt, így aztán végül rajt-cél győzelmet arattunk, nem csak a saját, hanem a szurkolóink nagy örömére is. A szurkolóink ugyanis mind Dunafalváról, mind Szeremléről rendre idegenbe is elkísértek minket, hazai pályán pedig mindig ők voltak a csapat tizenkettedik embere. Ezúton is szeretnék nekik köszönetet mondani.

Szombati József a társaságból kiemelni senkit nem akart, lévén közös munka gyümölcse ez az újabb siker, azt viszont készséggel elismeri, hogy a tavaszi szezon új igazolásai sokat lendítettek a csapat teljesítményén. – A Bajáról érkezett Hesz Henrik, Dózsa Marcell és Lóki Tamás nem akármilyen erősítések egy vármegye hármas csapatnak, de sokat lendített a társaságon a Bátmonostorról érkező Inotai Csanád is. De nem csak a felnőtt csapat teljesítményével vagyunk elégedettek, ugyanis az utánpótlás korosztályaink is jól teljesítettek, ami nagy büszkeséggel tölt el bennünket. Az U7, U9, U11-es csapataink a Bozsik tornákon, az U13 és az U19 a bajnokságban tett ki magáért. Ami a jövőt illeti, reméljük, hogy fennmarad a Bajai LC-vel a tavaly nyáron kialakított együttműködés, és meghatározó lesz a folytatásra nézve. Az utánpótlás szervezése terén külön szeretném kiemelni Melnik János elnök úr alázatos és kemény munkáját, de a szülők is nagyon sokat segítettek az utánpótlás csapatoknak, nekik is jár a köszönet.