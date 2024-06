Fazekas Mihály elsőként a bentmaradásért vívott harcra tekintett vissza. – Én sokkal nehezebben éltem meg az alapszakaszt, mint a bajnokság végét – jelentette ki. – Az alapszakaszban sokszor játszottunk rosszul – aminek voltak persze objektív okai is, például sérülés, vagy játékoscsere –, de lényegében úgy néztünk ki, mint egy olyan csapat, amelynek nem a legjobb nyolc között, hanem a play outban van a helye. A play outban viszont úgy néztünk ki, mint egy olyan csapat, amelynek a felsőházi play off-ban a helye. Ez töltött el tehát némi hidegvérrel. Persze a lebonyolítás miatt így sem voltam nyugodt, de a Kaposvár elleni, a bentmaradásról döntő mérkőzésen megkérdőjelezhetetlenül jobbak voltunk. Nagy kő esett le a szívünkről a bennmaradással, és el kell fogadni, hogy most erre volt elég a játékoskeretünk. Tizenkét éve, amióta ez a klub létezik, volt több kiugróan jó szezonunk, és ez az első rossz évünk. De ennek tapasztalatait is megpróbáljuk már a következő szezonban a javunkra fordítani.

Fotó: Bús Csaba

Arról a kérdésről, hogy negatív tekintetben változnak-e a klub lehetőségei, akár szakmai, akár gazdasági értelemben, így vélekedett.

– Aki a gazdasági életben dolgozik, az világosan látja a nehézségeket – utalt Fazekas Mihály a külső körülményekre. – Több szektorban van visszaesés, a nagyvállalatokat ugyanúgy sújtja a több okra visszavezethető válság, mint a családokat. És nyilván mindenki a legfontosabb költségeinek a kifizetésére fókuszál, arra tesz félre. Úgy gondolom, hogy a sport – de ide sorolhatom a kultúrát is – , napjainkban örülhet, ha nem esik vissza jelentősen a támogatása. Nálunk is ez a helyzet. Üzletemberként hadd mondjam gyorsan el, hogy hatalmas hálával tartozunk azoknak az üzleti partnereinknek, akikkel hosszú évek óta együttműködünk. A Duna Aszfalt, a DTKH stabil működés esélyét adta, de sok kisebb támogató nekünk hasonlóan fontos, mert tudjuk, hogy mondjuk egy étterem tulajdonosa számára az általa biztosított támogatás igen nagy áldozat. Sportszerető városban élünk, amelynek vezetői értik a sport lényegét, nem véletlen, hogy a bennmaradásunkról döntő mérkőzésen ott ült a polgármester asszony és mellette alpolgármesterek, képviselők, de egyébként is azon a mérkőzésen volt a legnagyobb nézőszámunk szinte egész 2024-ben, jelezve, nem csak nekünk fontos a kosárlabda. Vannak az olimpiára készülő kecskeméti sportolók, kiváló eredményt ért el a kecskeméti futballcsapat, kupaelődöntős volt a röplabdacsapat, rengeteg fiatal sportol, szóval van értelme a sportról beszélni.