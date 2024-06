A vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a bajnoki cím sorsa már eldőlt, a Dusnok szerezte meg öt év után az aranyérmet. Ettől függetlenül még remek mérkőzést is vívhat a Dusnok ezen a hétvégén, a srácok ugyanis a 4. helyen végző Főnix SE Foktő vendégei lesznek.

A Borota játékosa, Nikutovic Sasa

Fotó: Pozsgai Ákos

Az ezüstérem a tét a Borota-Nemesnádudvar mérkőzésen. A Borota, a tavalyi bajnok 52 ponttal a 3. helyen áll, a Nemesnádudvar pedig 55 ponttal a második. A két csapat között a különbség tehát három pont a Nemesnádudvar javára. A Borota győzelem esetén megelőzi a Nemesnádudvart, hiszen egyenlő pontszám esetén az első szempont, ami eldönti, hogy melyik csapat végez kedvezőbb helyen, a több győzelem. Márpedig hazai győzelem esetén a két csapat pontszáma egyforma lesz, de a Borota 18, a Nemesnádudvar pedig csak 17 győzelemmel rendelkezik. A döntetlen és a vendéggyőzelem a Nemesnádudvar ezüstérmét jelenti. A Borota tavaly megnyerte a bajnokságot, a Nemesnádudvar a legutóbb a 2020/21-es bajnokságban szerzett érmet, akkor a 3. helyet szerezték meg a Kunbaja és a Dusnok mögött. Az idei bajnokság ritka izgalmas volt a vármegyei másodosztály Déli csoportjában is, hiszen amikor a hajrába fordultak a csapatok, még a Dusnok, a Borota és a Nemesnádudvar is esélyes volt a bajnoki címre. Ez a verseny aztán a 26. fordulóban eldőlt a Dusnok javára. Ha volt is csalódottság a Borota és a Nemesnádudvar öltözőjében, most már bizonyára a következő feladatra összpontosítanak, az ezüstérem megszerzésére.

– Kiváló a kapcsolatunk a Nemesnádudvarral, mind a szurkolókkal, mind a játékosokkal, mind a vezetőséggel – jellemezte az ellenfélhez fűződő kapcsolatot Szűcs Zoltán, a Borota szakmai igazgatója. – Elismerjük a Nasz Balázs munkáját, ugyanis nagyon szépen felhozta a Nemesnádudvart, egy igazán látványos, jó focit játszó csapatot kovácsolt belőle. Az is nagyon szimpatikus, hogy helyi fiatalokra támaszkodva tudnak csapatot építeni, és ezt meg is teszik. Ettől függetlenül ezen a hétvégén természetesen mi nyerni szeretnénk, mindent el fogunk követni az ezüstérem megszerzésért egy véleményem és reményeim szerint nézőcsúcsot hozó mérkőzésen. Ami a keretet illeti, reméljük, hogy minél több játékos a rendelkezésünkre áll. A két Németországban dolgozó szerbünket megpróbáljuk mindenképpen hazahozni a meccsre, szerintem nem fog sikerülni. Van egy eltiltottunk, az Ivkovic Ivandekic Andrej, de a többi játékos gyakorlatilag a rendelkezésre áll. Persze ahogy szokás mondani, mindig az a legjobb csapat, amelyik ott van a pályán. Mi az elmúlt hetekben nem egyszer ebben az aranyszabályban bíztunk, ugyanis amikor a Borota II. egy időben játszik a nagycsapattal, épphogy mind a két brigád ki van tizenegyen. De mindez nem kifogás, egyetlen célunk van, és egyetlen célt tarthatunk elfogadhatónak, az ezüstérem megszerzését, vagyis győzelemmel szeretnénk búcsúzni – jelentette ki Szűcs Zoltán, különös hangsúlyt adva az utolsó szavának.