A második forduló után még az utolsó helyen álltak a tabellán. Minden bizonnyal akkor még senki sem gondolta azt, hogy az utolsóból lesz az első, pedig így történt. A csapat olyan sorozatot hajtott végre, hogy a 13. forduló után, az elmúlt év november 11-e óta veretlen maradt, és mindössze csak négy döntetlent játszott, a többi találkozóját pedig megnyerte. Az utolsó előtti fordulóban még a második helyen álltak, és nem csak rajtuk múlott, hanem a Kunbaján is, hogy ki nyeri meg a bajnokságot. Nyolcvankilenc találattal a legtöbb gólt lőtték, harminckettőt kaptak, és ötvenkilenc pontot gyűjtöttek. A bajnokság befejezése után Bagi Gábor technikai vezetővel beszélgettünk.

Az idényzáró kiskőrösi bajnoki után volt oka ünneplésre a Tiszakécskei LC II. bőséges keretének, hiszen megnyerték a bajnokságot

Fotó: Szentirmay Tamás

– Már az elmúlt évben is a dobogó közelében végeztünk, és most is az volt a célkitűzés, hogy próbáljunk ott lenni az első hatban, hétben. Volt egy olyan időszak, amikor a tapasztaltabb játékosoknál nem volt biztos az, hogy hogyan folytatják, a fiatalokról pedig nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsuk. Minden valószínűség szerint ennek a következménye volt az az érzés, hogy nem biztos, hogy sokáig kell ezt erőltetni. Akkor hét ponttal álltunk az utolsó helyen, volt huszonegy rúgott és huszonhárom kapott gólunk. Kikaptunk a Kunbajától, a Kalocsától és Akasztón sem úgy sikerült a mérkőzés, ahogyan szerettük volna. A vízválasztó az volt, amikor hazai pályán a Kiskunfélegyházát 7–1 arányban megvertük. Azelőtt nem tudtunk rendesen edzeni. Azokkal a csapatokkal, akikkel játszottunk volna, a kupában szerepeltek ezért el kellett halasztani mérkőzéseket, és szünnaposok is voltunk, így több héten át nem játszottunk. Akkor átbeszéltük a helyzetünket, hogy vagy csináljuk normálisan, vagy lesz, ami lesz. Szerencsére az a döntés született, hogy kezdjünk hozzá, és vágjunk bele. Onnantól jött a felzárkózásunk.

Bagi Gábor elmondta még, hogy nagyon jó volt az edzéslátogatottságuk. A védekezést rendbe tudták tenni. Ennek eredményeként tizenkilenc mérkőzésen mindössze hat gólt kaptak. Ebben olyan mérkőzések is benne voltak, mint a Jánoshalma, Kunbaja elleni, valamint a Soltvadkert és a Kiskunfélegyháza elleni két alkalom is, ami nagy teljesítmény. Az is nagy szerepet játszott a tavaszi kiváló menetelésben, hogy volt egy viszonylag állandó kezdő tizenegy. Sérülések, eltiltások nem hátráltatták őket, és az NB II.-es csapatból is csak néhány alkalommal játszottak vissza játékosok.