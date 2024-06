A Hír FM a helyszínen Ivkovicné Béres Tímea szakmai igazgatót is megszólította, aki elmondta, hogy minőségi, szakmai körülmények megteremtése nagyon fontos ahhoz, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Ezért minden meg is tesznek, hiszen szeretnék, ha felnőttként is sikeresek legyenek. Ezt együttműködésekkel is segíthetik, így a Kecskeméti KC és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mellett a Sopron Basket is partnereik közé került immáron.

Ivkovicné Béres Tímea

Fotó: Bús Csaba/ archív-felvétel

Idén Adamik Csilla kapta Minőség-díjat, mellyel egyben edzői pályafutását is lezárta, mely megannyi szép emléket jelent számára. Erről is mesélt a Hír FM podcast beszélgetésében.