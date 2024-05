A forduló bombameglepetésének lehetne minősíteni, hogy a Mélykút győzött a forduló előtt a 2. helyen álló Borota vendégeként, ám kikezdhetetlen tétel, hogy egy szomszédvári derbin valójában nincsen meglepetés, csak élet-halál harc van. Volt is a Borota-Mélykút találkozón, amelyet Horváth Zoltán góljával a Mélykút nyert meg. A forduló másik rangadója a 3. helyen álló Nemesnádudvar és az éllovas Dusnok meccse volt, előbbi otthonában. Bár a dusnokiak Pozsonyi Balázs góljával a 17. percben megszerezték a vezetést, és előnnyel is vonulhattak szünetre, a második játékrészben a Nemesnádudvar a 60. percben Vinter Balázs góljával egyenlített, majd Harsányi Martin 75. percben szerzett találatával a győzelmet is megszerezte, és ezzel újra az élre állt. A Foktő mind a három pontot elvitte Sükösdről, a 0-3-as végeredmény már az első játékrész végére kialakult.

Vármegye II., Déli csoport

Borotai SE-Mélykúti SE 0-1 (0-1)

Borota, vezette: Tóth Csaba (Péter-Szabó Ottó, Nagy Norbert)

Borota: Horvát – Balázs (Lukac 68.), Usumovic, Piukovics, Szabó A., Ivkovic, Nikutovic, Karácsony, Ciric, Vojnic, Franciskovic. Technikai vezető: Dulics Joszip.

Mélykút: Piegel – Madarász, Geleta, Vörös, Gyetvai, Borsos, Puczi (Figura 92.), Vukovits (ŰBREzovszki 59.), Horváth Z. (Illés 80.), Kiss M. (Papp 80.), Horváth D. (Bódi 60.) Technikai vezető: Kiss Gábor.

Gól: Horváth Zoltán a 38. percben.

Nemesnádudvari KSE-Dusnok KSE 2-1 (0-1)

Nemesnádudvar, vezette: Rabi József (Marton Renáta, Borbényi Miklós)

Nemesnádudvar: László – Harsányi (Keresturi Tamás 81.), Jaksütz, Magyari, Aladics (Schmidt 92.), Vinter Z. (Nébl 12.), Schindler, Vinter B., Klein, Kákonyi, Vincze (Almási 59.). Vezetőedző: Nasz Balázs.

Dusnok: Bolvári I. - Jagicza, Hodován (Eleki 64.), Szarka, Pozsonyi, Bolvári Z., Bolvári D., Facskó, Wachtler (Pécsy 76.), Novotnik (Szász 64.), Rónai.

Gól: Vinter B. a 60., Harsányi a 75., illetve Pozsonyi a 17. percben.

Sükösd SC-Főnix SE Foktő 0-3 (0-3)

Sükösd, vezette: Polyák Attila (Tóth István, Csire Róbert)

Sükösd: Gajári – Bohner, Rácz (Szabados 68.), Lógó, Csipak, Tamás, Ruff (Balázs R. 28.), Vigh, Balázs D., Balázs K., Farkas. Technikai vezető: Kovács József.

Foktő: Váradi – Romsics, Csesznók, Markó, Matos T. (Drenyovszki 69.), Balogh, Varga A. (Virágh 69.), Szabó V., Matos B. (Gyuris 44.), Mikes, Lovasi (Borsos 46.). Technikai vezető: Gyuricza János.

Gól: Markó a 13., a 22., Varga A. a 31. percben.

1. NEMESNÁDUDVAR 21 16 3 2 76–22 51

2. DUSNOK 20 16 2 2 80–24 50

3. BOROTA 20 16 1 3 75–20 49

4. FOKTŐ 21 11 2 8 68–38 35

5. MÉLYKÚT 21 8 4 9 48–40 28

6. ÉRSEKCSANÁD 20 7 4 9 66–51 25

7. SÜKÖSD 20 3 6 11 19–57 15

8. BSE VASKÚT 21 2 1 18 25–106 7

9. KISKUNHALAS 20 1 1 18 17–116 4