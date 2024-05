Hétfő délután sok száz sportoló és sportbarát látogatott ki a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidő Központba, a sportnapi rendezvényre. A nagyszabású sportesemény megvalósulását mások mellett a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatta, és utóbbi Mozdulj Meg Senior junior Programjával ösztönözte mozgásra edzőiket és dolgozóikat.

Kiss Virág világ- és Európa-bajnok fitnesznagykövet tartott bemelegítést az eseményen részt vevő sportszeretőknek

Fotó: Bús Csaba

A verseny januártól márciusig tartott, mialatt naplózták, hogy mennyi időt töltenek edzéssel a résztvevők. A verseny ideje alatt összesen több mint 85 ezer sportperc gyűlt össze. Hat szakosztály indult a versenyen, a birkózók, a kézilabdások, a kosárlabdások, a röplabdások, az úszók és a vízilabdások. A legtöbbet edzéssel töltött percet a kosárlabdázók gyűjtötték, ők 28 300 percet sportoltak.

Az abszolút győztes egyéni sportolókat is elismerték. Az ajándékokat Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Sportiskola (KESI) vezetője és Fritz Ágnes, a KESI szakmai vezetője adta át. Ezután Kiss Virág világ- és Európa-bajnok fitnesznagykövet tartott bemelegítést az eseményen részt vevő sportszeretőknek, akik ezután 18 aktív ponton próbálhatták ki az egyes sportágakat, katonai akadálypályán tehették próbára ügyességüket, de a szenior örömtáncba is belekóstolhattak, és tombolasorsolás is színesítette a programot.