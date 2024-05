Az időjárás a kegyeibe fogadta a futók szép számú tömegét, végig napos időben róhatták a köröket a versenyzők. Noha az egy nappal korábbi eső jóval trópusibbá alakította a domb környékét, a gyönyörű fák alatt mégis kellemes volt a sportolás. A rendezvény keretein belül ismét lehetett kilométereket gyűjteni a KÉSZ Egyesület jóvoltából, és sokan éltek is vele. A gyermeknapi programkavalkádra többen egy kis kocogással melegítettek. A legkitartóbb Túri Milán volt, aki 20 kilométert teljesített ezúttal, a célban ráadásul nem is akárhogyan ünnepelt, még egy szaltóra is volt ereje.

A futók több távon is nevezhettek

Fotó: IUSTITIA Egyesület

A futás mellett ezen a napon is volt néhány különlegesség. A déli harangszóra már ebéd várta a futókat, nézőket és minden érdeklődőt. A KÉSZ egyesület és a Zöld és Pont Civil Társaság segítségével egy finom gulyásleves csillapította az éhséget. Étkezés közben arra is jó szívvel gondolhattak a résztvevők, hogy az étel ára a Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány munkáját segíti. Nagy izgalom várta a tombolát is, melyet a IUSTITIA Egyesület hirdetett meg, és fődíját, egy 160 ezer forint értékű kerékpárt a Zöld és Pont Civil Társaság ajánlott fel. Mindenki a szerencseszámait próbálta megjátszani, ez legjobban Dollákné Drabant Zsuzsannának sikerült, aki nem mellesleg a futásban is a legmesszebbre jutott a kétórás versenyen. A háromórás versenyt Marczell Beatrix, illetve Káldi Csaba nyerte. A negyed nap alatt Magyar Márk jutott a legmesszebbre, ő 54 410 métert teljesített.

A befutócsomagba ezúttal is sok finomság jutott a megfáradt futóknak, de a jótékonysági akció ismét sikeres volt, hiszen nagyjából 100 ezer forint gyűlt össze végül ezen a napon a Gyerkőcök Közhasznú Alapítványnak.